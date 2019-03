Suzanne Clarke (51) og venninnen Priscilla Saunders (63) satt med redningsvestene på da monsterbølgen slo inn på andre dekk.

– Døren åpnet seg med et brak, og alt vannet kom rennende inn. Så var vi alle under vann, forteller Suzanne.

Hun er en av de siste ni som fortsatt er innlagt på sykehus.

– Da vannet begynte å komme inn, så ser man for seg at skipet skal synke, sier den britiske kvinnen.

– Helt under vann

Hun tror det tok rundt et minutt før alt vannet rant ut igjen. Før den tid hadde de blitt helt dekket med vann.

– Møbler fløt voldsomt rundt, og vi mistet kontrollen. Så må skipet ha beveget seg, og vannet forsvant ut døren igjen, forteller Suzanne.

51-åringen er en av 36 som har fått behandling på sykehus etter hendelsen. En person er alvorlig skadd, men stabil, etter ulykken.

– Jeg så meg rundt, og folk var dekket av blod. Jeg husker at jeg gikk oppå en mann, sier Suzanne.

– Trodde jeg skulle dø

Da dekket ble fylt med vann, trodde Suzanne og Priscilla at båten kom til å synke.

– Jeg trodde jeg kom til å dø. Jeg trodde vi skulle drukne, sier Suzanne, som forteller at hun i øyeblikket tenkte på familien og katten hun har hjemme.

SYKEHUS: Suzanne Clarke (51) er blant de siste som er igjen på sykehus etter cruiset med Viking Sky. Hun er ved godt mot til tross for den dramatiske hendelsen. Foto: TV 2

– Det ble nesten som en slags rolig panikk. Jeg måtte bare kjempe eller flykte. Jeg måtte bare komme meg ut derfra, sier Suzanne.

De to venninne ble evakuert med helikopter fra cruiseskipet, og i dag er Suzanne glad for all hjelpen hun har fått.

«Mørbanket»

De to venninnene hadde allerede bestilt ny cruiseferie til neste år. Nå er de derimot usikre på turen.

– Jeg vet ikke helt, vi får se. Jeg tror egentlig ikke jeg vil dra på cruiseferie igjen helt enda, men det kan være det er lurt å komme seg tilbake opp i salen, sier Suzanne.

51-åringen ble «mørbanket» som følge av det voldsomme cruiset. Først mistenkte man at høyrebenet var brukket, men røntgen viste at det trolig dreier seg om en forstuing. Hun har også et hovent kne.