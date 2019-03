Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Hvordan er det å importere bruktbil fra andre land enn de "vanlige" som Sveige, Danmark og Tyskland?

Byr det på store problemer hvis de ikke kommer fra o-store-Tyskland? Jeg har sett interessante biler i blant annet Romania, men har aldri slått til da jeg er redd for å sitte igjen med en delebil som ikke er mulig å få registrert fordi den kommer fra et "tvilsomt" land.

Jeg spør fordi jeg kommer trolig til å ha en del arbeid i Romania i kommende måneder, og derfor ble det plutselig ganske mye mer aktuelt med import dersom det ikke er de store motforestillingene mot det.

La spørsmålet under MB da det for øyeblikket er en grei 1990-modell W463 Geländewagen jeg har sett meg ut. Etter hva jeg kan se på bildene er den overfladisk oppgradert med lakk og interiør, støtdempere, andre hjul osv,men ser ikke ut som den er hevet. Jeg tror motor/bil er original 350TD - altså jeg antar den er tett på original teknisk og uten rammebytte eller lignende.

Er det mulig å få eventuelt ombygde import-biler godkjent her til lands dersom det allikevel skulle vise seg å være tilfellet?

Benny svarer:

Heisann!

Jeg har lagt merke til det samme som deg. Det finnes en del billige biler om man ser litt lengre enn til Sverige og Tyskland. Både Romania og en del av landene rundt, slik som Ungarn, Serbia, Bulgaria og Slovakia byr på billige biler.

Jeg forstår godt at det frister med Mercedes Geländewagen. Det er fantastiske biler når de er i orden og virker. Men det er også en bil som kan by på overraskende store eierkostnader om man er uheldig å får tak i "feil" bil. Bilen du har sett på fra 1990, er heller ikke akkurat ny.

Når det er sagt så finnes det vel få, om noen biler i det hele tatt, som har fått flere "ansiktsløftninger" enn nettopp Geländewagen. Veldig mange av disse er ombygd til nyere. På godt og vondt.

Her er ofte alt byttet og mikset. Karosseribytter, rammebytter, bytte av drivlinjer er vel snart mer vanlig enn uvanlig på eldre eksemplarer av arten. Det kan være skummelt. Også her i strenge Norge her det blitt trikset og mikset med dette og folk har sittet i fengsel på grunn av det. Luringer og utro tjenere finnes over alt.

Hvordan slike ting er i Romania kjenner jeg ikke til. Men det er kanskje grunn til å tro at dette kan være noe "løsere i snippen" der, enn her i vært hjemlige byråkrati? Det er dermed all grunn til å være oppmerksom på dette.

Veldig mange Mercedes Geländewagen har blitt ombygget til nyere varianter.

Vær grundig – og skeptisk

Jeg tror definitivt at det enkleste og minst risikable er å gå for en original-bil og få dobbeltsjekket dette både én og to ganger. Her må man bare være helt, helt sikker og skaffe seg original-dokumentasjon. Gjerne i form av en fabrikk-bekreftelse.

Sjekk også hvilke utslippskrav motoren er godkjent for. Det kan bli et problem, hvis den ikke tilfredsstiller norske krav. Kanskje blir det ikke et problem, men det er bedre å være sikker!

Jeg hadde heller aldri kjøpt en slik bil usett. Det kan skjule seg mye elendighet bak en blank lakk og en pen fasade. Teknisk tilstand må så klart også sjekkes. Nøye! Skal du bo der nede, eller på besøk, er det neppe noe stort problem. Da har du sikkert også mulighet til å få fikset opp og reparert eventuelle mangler billig også. Det lønner seg garantert å gjøre det der nede framfor her hjemme. Selvfølgelig må du lete opp seriøse steder med gode referanser.

Det er helt sikkert også en fordel å være litt nøye med hvem man handler av.

Når det gjelder registreringsdokumentasjon. aner jeg ikke hva som brukes i Romania, men ett eller annet som identifiserer bilen, a la vognkort har de sikkert. Også her er det helt klart en nødvendighet å få brakt klarhet i hva du må ha for å få både utførsel og å få registret bilen i Norge – før du går i gang. Jeg tenker også at eier-identifikasjon og kvitteringer på at du har betalt den etc. også må finnes.

Er man villig til å legge ned nødvendig innsats ved "å forske" i disse tingene, så er jeg tror jeg , helt klart, at du kan gjøre gode kjøp her. Det gjelder rett og slett å være grundig og å sikre seg. Heller for mye, for nøye og litt for skeptisk enn det motsatte. Ellers kan man, som du selv er inne på, risikere å komme hjem med en delebil man ikke får registret.

Lykke til med morsomt og forhåpentlig et innbringende prosjekt!

