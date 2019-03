​Etter tre tap på rad og lite sprut offensivt, har det ulmet i Trondheim den siste tiden.

Men i generalprøven borte mot IFK Norrköping viste trønderne noe av det som bor i dem.

God første omgang

Den første store sjansen kom allerede etter tolv minutter. Et presist innlegg fra David Akintola endte på panna til Alexander Søderlund, men etter en tur innom stolpen ble ballen reddet på streken. Like etterpå lyktes det imidlertid for trønderne.

En corner fra Pål André Helland landet hos David Akintola, som satte ballen enkelt i mål fra fem meter.

Et skår i gleden for bortelaget da Tore Reginiussen måtte forlate banen etter et drøyt kvarter. Inn for 32-åringen kom Djorde Denic, som ikke trengte mer enn to minutter på banen før han økte ledelsen for trønderne.

– En mye triveligere opplevelse

Over i andre omgang tok det ikke mer enn sju minutter før Rosenborg var frampå igjen. En strøken bakromspasning fra Mike Jensen sendte Pål André Helland alene med Norrköping-keeper Isak Pettersson, og med en klinisk avslutning var trønderne plutselig tre mål foran.

3-0 ble også sluttresultatet, og det var en tydelig fornøyd Pål André Helland etter kampen.

– Dette var en mye triveligere opplevelse enn de siste kampene, sier Helland til Eurosport Norge etter kampen.

Også trener Eirik Horneland var brukbart fornøyd etter 3-0 i Sverige

– Det er alltid viktig å vinne fotballkamper. Vi er i en prosess der vi skal bygge over tid og det er det vil holder på med, sier RBK-sjefen til Eurosport Norge.

Manglet sentrale spillere

Til tross for bedring på banen, har Eirik Horneland en god del utfordringer med tanke på seriestarten borte mot Bodø/Glimt om seks dager. Foruten Nicklas Bendtner som ble hvilt, var sentrale spillere som Even Hovland, Birger Meling, Anders Konradsen og Anders Trondsen alle hjemme i Trondheim.

Mot Norrköping måtte også Tore Reginiussen, som har slitt med hamstringen, forlate banen etter et drøyt kvarter. Det medførte at RBKs backrekke var bestående av Vegard Eggen Hedenstad, Gustav Valsvik, Marius Lundemo og Yann-Erik de Lanley i store deler av kampen.

Med tanke på RBKs skadeproblemer skal det bli spennende å se hvilket mannskap Horneland og co sender ut på Aspmyra søndag, men en finnmarking hadde i alle fall en god nyhet etter generalprøven.

– Jeg er ganske sikker på at med et par dagers hvile er jeg tilbake til serieåpningen, sier Tore Reginiussen til Eurosport Norge.