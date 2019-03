Ferske bilder fra Viking Sky vitner om dramaet om bord

479 passasjerer ble evakuert med helikoptre fra cruiseskipet Viking Sky, som lørdag fikk motorproblemer i uværet i Møre og Romsdal.

Mandag klokken 14 kom det en fersk opptelling, som viser at 36 personer har fått behandling ved sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen.

Ni personer er fortsatt innlagt, men vil bli skrevet ut i løpet av mandag. For én person er tilstanden alvorlig, men stabil.

Sender eget team

Det er den tyske motorprodusenten MAN som har levert maskinene til Viking Sky.

De bekrefter overfor TV 2 at de nå har sendt et eget team til Norge, for å analysere hendelsen i samarbeid med Viking Cruises og norske myndigheter.

– I forkant av den analysen, ønsker vi ikke å ta del i spekulasjoner, skriver leder for ekstern kommunikasjon, Jan Hoppe, i en mail til TV 2.

I en uttalelse fra Viking Ocean Cruises mandag ettermiddag, skriver selskapet at de ikke vil ha ytterligere kommentarer før de ulike undersøkelsene og etterforskningene er fullført.

– Viking Sky ligger nå til kai i Molde. Våre gjester er i ferd med å forlate skipet, og de fleste er allerede på vei hjem til sine familier. Viking vil følge dem opp videre og sørge for at de får dekket sine behov, skriver selskapet i uttalelsen.

Intern undersøkelse

Videre skriver Viking Ocean Cruises at de har begynt en intern undersøkelse, hvor målet er å etablere en komplett og helhetlig forståelse av hva som har skjedd.

Selskapet opplyser om at de vil legge til rette for og støtte politiet, Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen slik at de får gjennomført sine undersøkelser og etterforskninger.

Torstein Hagen, eier av Viking Cruises benytter anledningen til å berømme mannskapet om bord på Viking Sky for deres innsats.

– De siste døgnene har vært både dramatiske og hektiske for gjester og mannskap om bord i Viking Sky. Jeg vil gjerne få be om unnskyldning for alt gjestene våre har vært gjennom, sier Hagen.

– Jeg kan heller ikke si mange nok ganger hvor stor pris jeg setter på den innsatsen som er gjort av norske redningsmannskaper, ledet av Hovedredningssentralen Sør-Norge, og rette en takk til folket langs Møre-kysten som har tatt våre gjester i mot med åpne armer og omsorg.

– Kjede av hendelser

Anders Valland, forskningsleder ved Sintef Ocean, sier til Nyhetskanalen mandag morgen at mange i den maritime bransjen nå lurer på årsaken til at skipet mistet motorkraften.

Skipet har fire motorer og er bygget etter en sikkerhetsfilosofi om at en enkelt feil ikke skal kunne slå ut hele fartøyet, forklarer Valland.