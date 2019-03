Champions League-hymnen, eller «Champions League» som den offisielt heter, ble introdusert sammen med det nye turneringsformatet- og navnet i 1992/1993-sesongen for herrer.

Sangen ble skrevet av britiske Tony Britten i 1992.

For kvinnene ble det ikke opprettet en turnering hvor de beste lagene i Europa skulle spille mot hverandre før i 2001/2002-sesongen.

Den gangen het turneringen UEFA Women's Cup. Fra og med 2009/2010-sesongen endret turneringen navnet til UEFA Women's Champions League.

Får egen hymne neste sesong

Selv om kvinneturneringen blir arrangert av UEFA og nesten har samme navn som herreturneringen, får de ikke lov til å bruke den samme hymnen.

– Alle forbinder den hymnen med Champions League. Folk har tenkt at det er naturlig å bruke den sangen, men UEFA er krystallklare på at det er helt forbudt å være nær den, sier Anna Collett, kommunikasjon- og medieansvarlig hos LSK Kvinner.

Collett sier til TV 2 at hymnen er en merkevare for herrefotballen, og at om de bruker den i en kvinnekamp, venter en kraftig bot fra UEFA.

Fra neste sesong av skal kvinnesiden få sin egen hymne, men foreløpig eksisterer det ikke noe alternativ. Samtidig er det forventninger til at den nye sangen skal være på et visst nivå.

– Hvis de skal komme med en egen hymne, så håper jeg de klarer å lage en som er like kraftfull som den guttene bruker. Den de bruker har ganske stor betydning, så de må klare å erstatte det, mener Collett.

Opera og rock 'n roll

Da Lillestrøm Kvinner skulle møte russiske Zvezda 2005 på Jessheim Stadion i semptember i fjor, ble sangen «Welcome to the jungle» av Guns 'N Roses brukt før kampen.

Etter anbefalinger av speaker på Åråsen Stadion, hvor Lillestrøm skal spille mot Barcelona onsdag kveld, har de foreløpig landet på sangen «O Fortuna» av Carl Orff.

Da Lillestrøm skulle spille borte mot Barcelona i første kvartfinalekamp, kjente ikke Lillestrøm-spiller Guro Reiten igjen sangen i det hele tatt.

– Den sangen som ble spilt har jeg aldri hørt før. Det hørtes ut som om det var en Barcelona-sang, tror jeg, sier Reiten til TV 2.

Hvilken sang som spilles før kampene, bryr ikke fjorårets toppscorer i Toppserien seg om.

– Det spiller heller ingen rolle. Jeg er så fokusert at jeg ikke hører hva som blir spilt på høgtaleren uansett når vi går ut, sier 24-åringen.

Kampen mellom Lillestrøm og Barcelona ser du på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo onsdag 27. mars fra kl. 18:00.