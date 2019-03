Inger Grete er en av mange kvinner med underlivsfremfall: – Ingen prater om det

Tabu

De eneste som har visst om tilstanden til Janson til nå er mannen hennes og datteren. Hun synes det er synd at det blir lite pratet om, og tror det skyldes at teamet er tabubelagt.

– Jeg er ganske sikker på at det er mange som har en nedsunken livmor, men ingen prater om det. De aller fleste tenker nok at det bare er folk på gamlehjemmet som har dette her, men det kan være alt ifra damer i slutten av 20-årene til folk i overgangsalderen. Det er nok er vanlig enn det vi tror, sier hun.

Også Thornhill bekrefter at dette er en tilstand som får lite fokus i det offentlige rom.

AKTIV: I hjembygda er Inger Grete Janson Opseth kjent for å være en aktiv dame. Hun ønsker ikke at tilstanden skal begrense henne på noen måte. Foto: Privat

– Jeg tror det skyldes at dette er en pinlig sak for kvinner, og som vanligvis ikke oppstår før de er litt eldre. Denne pasientgruppen lever med en lidelse som kan være både kjip, vond og plagsom, men som man kan få god hjelp for med en operasjon, sier hun og legger til:

– Ingen går i tog for disse lidelsene. Dette er en pasientgruppe med forsiktige kvinner, men som er like viktige i våre øyne.

Ifølge overlege ved gynekologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Rune Svenningen, har halvparten av norske kvinner som har født en eller annen form for underlivsfremfall. Derimot påpeker han at ikke alle har plager eller behøver behandling.

– Jeg har ikke noen eksakte tall, men vi opererer cirka 270 kvinner hvert år for dette på Oslo universitetssykeshus, sier han til TV 2.

Kan påvirke sexlivet

Med et underlivsfremfall kan kvinnene få problemer med trykkfølelse i underlivet, vannlatingsproblemer som urinlekkasje og avføringsproblemer.

Thornhill forklarer at tilstanden også kan påvirke sexlivet.

– Det kommer veldig an på hvordan paret tar det, og hvordan hun tar det selv. Dette er ikke noe som plutselig oppstår, så dersom paret har vært sammen lenge, er det lett å tilpasse seg ved for eksempel å skyve kulen inn igjen. Min erfaring er at det er single kvinner som synes dette er vanskelig. Vagina er ikke helt som den pleide, og mange føler seg annerledes og sjenerte.

Janson forklarer at hun ikke har møtt på store utfordringer i hennes samliv, og beskriver det som uproblematisk.

Behandling

De aller fleste kvinnene som får tilstanden trenger ikke behandling. Dersom pasienten har plager, blir kvinnen henvist til en gynekolog for en vurdering.

– Vi opererer kvinner som har plager eller pleieproblemer. Det finnes mange forskjellige prosedyrer hvor man reparerer den delen av underlivet som er svakt, vanligvis ved hjelp av eget vev. Noen ganger er det nødvendig å benytte et kunstig nett for å hjelpe effektivt. I enkelte situasjoner, som ved behandling av eldre, syke mennesker og i påvente av en operasjon, kan vi legge inn en silikonring. Denne setter man inn i vagina, og gjør at vaginalveggene holder seg på plass, avslutter Thornhill.