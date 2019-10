Et merke danker ut alle konkurrentene

Jordbærsyltetøy er det mest populære syltetøyet i Norge. Hver av oss spiser cirka 1,2 kilo av dette i året, ifølge tall fra Nielsen. Kjøkkensjefen på restaurant Curtisen i Halden, Sebastian Engh og matblogger Fru Timian, Marit Røttingsnes Westlie, har vurdert hele 18 ulike typer. De har smakstestet alle variantene fra Nora og Lerum og et utvalg av butikkjedenes egne merker.

Se Matkontrollen gratis på TV 2 Sumo

– Et godt jordbærsyltetøy må ikke være for søtt. Det må smake jordbær, og så må det være litt syrlig, sier Røttingsnes Westlie.

Store smaksforskjeller

Testen ble utført som en blindtest med syltetøyene fordelt på tre ulike kategorier. To fra hver kategori gikk videre til finalen.

Nederst i saken finner du informasjon om hvordan testen ble gjennomført.

I første smaksrunde vurderte panelet produktene fra Nora og Lerum med mindre enn 60 prosent bær.

PANELET: Blogger Fru Timaian (Marit Røttingsnes Westlie og Sebastian Engh, kjøkkensjef på restaurant Curtisen.

Her synes de at både Nora Orignal og Lerum Original smaker godt, men det er et annet som utmerker seg mer.

KATEGORI 1: Syltetøy fra Nora og Lerum med mindre enn 60 prosent bær. Nora Original og Nora Naturlig Lett ble finalister.

– Denne har litt mindre sukker enn resten, og så har den bevart karakteren av jordbær, sier Engh om Nora Naturlig Lett.

Flaskevariantene fra Nora og Lerum faller ikke i like godt i smak på grunn av den flytende konsistensen.

– Det er som å sette skjeen i jordbærgele, sier Røttingsnes Westlie om Nora moste jordbær på flaske.

KATEGORI 2: Syltetøy med mer enn 60 % bær. Nora Hjemmelaget Jordbær og Nora 80 % gikk til finalen. FALLER IKKE I SMAK: Disse produktene fra kategori 3 faller ikke smak hos panelet. Xtra, Eldorado, Rema 1000 (40 prosent bær) og First Price.

Flere som smaker godt

I andre kategori (syltetøy med over 60 prosent bær) ble det kniving om finaleplassene. Her har panelet tre favoritter. Det er Nora Hjemmelaget Jordbær, Nora Uten Tilsatt Sukker og Lerum Uten Tilsatt Sukker. Alle disse har fin konsistens og frisk smak i følge testerne.

Altfor søte

Fru Timian er ikke nådig i sin vurdering av butikkjedenes egne produkter.

– Fire av disse går i kategorien sukkertøy og ikke syltetøy, sier hun om syltetøyene fra Xtra, Eldorado, Rema 1000 (40 prosent bær) og First Price.

Hun synes at de er lite tiltalende og ikke spesielt gode.

Både Rema 1000 og Coop har to varianter med i smakstesten. De to dyreste produktene fra disse butikkjedene går videre til finalen. De har henholdsvis 60 prosent og 50 prosent bær.

Overlegen seier

Nora danker ut Lerum i begge de innledende rundene. Det står altså fire finalister igjen fra Nora i finalen. Disse blir utfordret av syltetøyene fra Rema 1000 (60% bær) og Coop (50% bær). Det er ikke tvil om hvilke som er best. Butikkjedenes egne produkter har ikke en sjanse mot Nora som topper resultatlisten. De får fjerde til førsteplassen. Nest øverst kommer Noras Hjemmelaget Jordbær. Panelet synes den har en frisk og fruktig smak.