Det var torsdag sist uke at Iselin Phifer (20) dykket ved Blikshavn i Karmøy.

Politiet fikk like før klokken 15 torsdag melding om at 20-åringen hadde fått problemer under dykkingen.

Dykket var en del av undervisningen ved Karmøy folkehøgskole, der den unge kvinnen var elev.

Hun ble sendt til Haukeland sykehus etter ulykken, der hun ble erklært død.

Pårørende er varslet om dødsfallet, og politiet går ut med navnet i samråd med dem.

Elevene som var vitne til ulykken har fått tilbud om å snakke med et kriseteam fra Karmøy og personell fra Røde Kors.