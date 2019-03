157 mennesker omkom da et Boeing 737 MAX 8-fly styrtet få minutter etter avgang fra Addis Abeba 10. mars.

Før helgen fikk Norge en anmodning fra Interpol om å bistå i arbeidet med å identifisere de omkomne. Det opplyser Kripos i en pressemelding mandag.

– Vi har lang erfaring fra identifiseringsarbeid ved store ulykker. Vi arbeider etter Interpol sin standard og er en del av Interpols Disaster Victim Identification Steering Group, sier leder for ID-gruppa Harald Skjønsfjell.

Den norske ID-gruppen har tidligere bistått med identifiseringsarbeid i utlandet, som ved tsunamien i Thailand i 2004 og etter terroraksjonen i In Amenas i Algerie i 2013.

Norge og Sverige samarbeider om oppdraget og sender til sammen åtte ID-spesialister. De norske ekspertene skal i utgangspunktet jobbe med saken de neste to ukene.

Flyulykken var den andre fatale ulykken med splitter nye fly av typen Boeing 737 MAX 8 i løpet av fem måneder. Alle fly av denne typen er nå satt på bakken i påvente av at flyfabrikken skal oppgradere et system på flyene og at besetningen får ytterligere opplæring på flytypen.​