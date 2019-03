TV 2 fortalte tidligere denne måneden den oppsiktsvekkende historien fra Molde der en kvinne ble fraktet til sykehus og senere erklært død.

Politiet ble rutinemessig varslet, og det ble i etterkant av dette oppdaget at den angivelig døde kvinnen bevegde seg og laget lyder.

Helse Møre og Romsdal går nå ut med nye opplysninger i saken i samråd med kvinnens pårørende.

Pustet og hadde puls

Personen som fant kvinnen sterkt nedkjølt og bevisstløs utenfor boligen sin i Molde ringte AMK og varslet at kvinnen hadde fått et illebevinnende, og at vedkommende ikke fikk kontakt med henne.

Nødmeldingen ble ringt inn klokken 10.03.

Vedkommende hadde også vanskelig for å få snudd henne og gitt førstehjelp, men kunne se at hun pustet.

Ambulansen meldte tilbake til AMK fra stedet klokken 10.16.

Da kvinnen ankom sykehuset i Molde ble hun møtt av et akutt-team. Hun hadde da puls og en kroppstemperatur på 24 grader.

Slik forklarer Helse Møre og Romsdal saken:

Hjertestans

Lege ved Molde sykehus tok kontakt med St. Olavs hospital i Trondheim for overflytting av pasienten og for å få rekvirert luftambulanse, kort tid etter ankomst. Men mens kvinnen lå til inensivbehandling fikk hun hjertestans. Det ble straks satt i gang gjenoppliving, opplyser sykehuset.

«På bakgrunn av kvinnens sykdomshistorie vurderte leger ved St. Olavs hospital at en overflytting av kvinnen til dem ikke ville bidra til å styrke kvinnens prognose. De avslo derfor å ta imot pasienten».

«På bakgrunn av dette ble behandlingen av kvinnen avsluttet ved Molde sykehus. En lege gjennomførte vanlig dødsdiagnostikk, samt en ultralydundersøkelse av kvinnens hjerte som ikke viste aktivitet. Kvinnen ble erklært død og pårørende ble varslet via telefon», skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Helseforetaket tar selvkritikk, og sier saken har gått hardt inn på ansatte på sykehuset:

– Beklager sterkt

«Helse Møre og Romsdal beklager sterkt overfor kvinnen og de pårørende at man stanset behandlingen og erklærte kvinnen død før hun fikk den helsehjelpen situasjonen tilsa. Teamet som behandlet kvinnen er erfarne og høyt kompetente leger som dessverre gjorde en feilvurdering, og hendelsen har gått tøft inn på ansatte ved sykehuset».

Kvinnen overlevde og er nå skrevet ut fra sykehuset.

«Helseforetaket er glad for at kvinna overlevde og er i bedring. Vi vil ta lærdom av saken og skal bruke vårt interne kvalitetssystem for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen» skriver de videre.

De viser forøvrig til at saken er del av en større og pågående tilsynssak i forbindelse med en tilsvarende sak, og at de derfor ikke kan offentliggjøre flere detaljer.