Hei Benny! Jeg lurer på en ting – nemlig hvor blir det egentlig av elbilene fra Mercedes? De snakker om dem og viser bilder. Det har de gjort i flere år nå, men så langt har ikke jeg sett noe til dem.

Vet du hva som skjer og hvor når man kan forvente at disse kommer på veien? Takk! Hilsen J.

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål. Er nok flere enn deg som lurer litt på dette.

Mercedes var tidlig ute og hadde jo stor suksess med den elektriske B-klassen som solgte veldig bra her hjemme. De har også solgt brukbart med elektriske Smart, som er en bil fra samme konsern (Daimler). Det er faktisk den eneste elbilen man får som cabriolet – enn så lenge...

Men de største godbitene er nok tross alt de vi har i vente. Mercedes holder kortene ganske tett til brystet her, så jeg har veldig lite helt konkret å komme med. Men litt vet jeg jo, og det skal jeg selvfølgelig dele med deg og de andre som måtte lure.

Først ut nå er SUV-en EQC. Her står mer enn 2.300 nordmenn på reservasjonsliste. Etter det jeg forstår så åpnes det veldig snart for endelige bestillinger. Ryktene sier tidlig i andre kvartal.

Da vil også naturligvis eksakte priser, data og spesifikasjoner bli offentliggjort samtidig. Deretter antar jeg at bilene leveres sent 2019 eller veldig tidlig 2020.

Dette er Mercedes EQA-konseptet. Vi tipper den blir neste elbil ut fra Mercedes etter EQC.

Men det kommer mer og det ganske fort også. Det snakkes om seks ulike helelektriske biler i løpet av 2022. Det vil trolig bli biler i flere ulike segmenter.

Mercedes satser også stort på ladbare hybrider i tillegg. Så her vil det også komme mange ulike og gode alternativer for de som ikke er helt klare for helelektrisk enda. Det snakkes om over 100 kilometer bare på strøm. Da begynner vi å snakke ...

Men tilbake til elbilene du egentlig spør om. For et drøyt år siden viste Mercedes et konsept som de kalte for EQA. Det er vel grunn til å anta at den blir nestemann ut. Det er kanskje den bilen som blir erstatteren for dagens B-Klasse. Tipper vi ser den i 2020 – om ikke før...

På den nylig avholdte bilutstillingen i Geneve viste de også et spennende flerbruksbil-konsept som de kaller EQV. Om den blir noe av vet jeg ikke, men det viser at de tenker bredde i utvalget og at den også kanskje dukker opp som varebil / nyttekjøretøy.

Jeg vet også at Daimler har brukt mye penger på å sikre seg batterirettigheter.



Jeg tror vi kan oppsummere på følgende måte: Når de nå gjør comeback på elbil-fronten så gjør de det grundig og kommer de med mange modeller i løpet av veldig kort tid. Og det er altså ikke lenge til vi har den første store nyheten EQC her. Det er bare å glede seg.

