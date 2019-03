Se Norge-Sverige i EM-kvaliken på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra 20.00 (kampstart 20.45)!

Norge gjennomgikk mandag de siste forberedelsene forut for tirsdagens viktige EM-kvalifiseringskamp mot Sverige.

På Ullevaal-gresset ble det gjennomgått en valgfi trening, der fem sentrale menn i den norske troppen glimret med sitt fravær.

Verken Joshua King, Martin Ødegaard, Tarik Elyounoussi, Omar Elabdellaoui eller Haitam Aleesami var blant dem som entret nasjonalanlegget for treningsøkt mandag formiddag.



Ifølge det norske støtteapparatet skal det ikke være snakk om noe dramatikk, og samtlige skal være tilgjengelige til tirsdagens prestisjeduell mot svenskene.

– De trener alternativt. Ingen fare med kampen, sier fotballandslagets medieansvarlig Svein Graff til NTB.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen avdramatiserer også situasjonen.

– To dager etter kamp er ofte den tyngste dagen for bein som har spilt kamp. Det at folk trener litt annerledes, sykler eller tar seg en joggetur, er ganske naturlig. Det eneste som teller er å bli friske og klare til i morgen, sier han.



Klokken 12.30 mandag avholder Lars Lagerbäck sin siste pressekonferanse forut for møtet med sitt eget hjemland.