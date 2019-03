Lagerbäck vil ikke synge med på den svenske nasjonalsangen

Se Norge-Sverige i EM-kvaliken på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra 20.00 (kampstart 20.45)!

Lars Lagerbäck har vært med på mye innen fotballen, men skal tirsdag for første gang lede en tellende landskamp der hjemlandet står på motsatt banehalvdel.

Mandag spøkte han med pressen om at Sverige er «en mindre bra versjon av Norge», men bedyret også overfor TV 2 at akkurat den formuleringen kun handlet om en spøk.

– Jeg tror det er to jevne lag du kommer til å se utpå her. Det kan gå hvilken vei som helst, og handle om laget som gjennomfører kampen best. Går vi utpå med rett holdning, så tror jeg vi har store sjanser til å beseire Sverige, sier 70-åringen til TV 2.

Lagerbäck synger ikke svensk nasjonalsang

På motsatt trenerbenk står tirsdag også en av hans næreste venner i fotballen, Janne Andersson, som Lagerbäck selv jobbet for da han overtok ansvaret for Norge for snart to år siden. Ringreven tror ikke vennskapet blir satt på noen nevneverdig prøve tirsdag, og hevder at navnet på motstanderens trener er irrelevant når oppgjøret pågår.

– Da kan han få hete hva som helst. Da håper jeg virkelig at han taper, og så vil jeg gå frem og takke for kampen etterpå.

– Kommer du til å synge med på «Du gamla, du fria» før kamp?

– Nei, det tror jeg ikke jeg gjør. Men jeg skal selvsagt respektere den, som jeg alltid gjør med bortelaget, sier Lagerbäck.

– Han har fått oss til å bli stabile fotballspillere

Tirsdagens kamp er den første tellende mellom Norge og Sverige siden 1977, en kamp Lagerbäck på mandagens pressekonferanse bekreftet at han så på TV. Den gang vant Norge 2-1, og Lagerbäck bekrefter at seiersviljen over hjemlandet er stor.

– Jeg har bare møtt Sverige med Norge og Island i treningskamper, og det er litt annerledes, men det er snarere slik at jeg vil vinne enda mer når det gjelder Sverige. Jeg tror ikke jeg vil merke det når vi kommer ut her i morgen. Da er vi så fokusert på hva vi skal gjøre og hva vi vil at laget skal gjøre, sier svensken til TV 2.

Den råsterke Ullevaal-formen under Lagerbäck har gitt 7-2-0 siden svenskens inntreden i det norske laget, og selv om sjefen selv sier at det kun har noen promilles betydning, er spillerne er sterk i troen på at den ubeseirede rekken forlenges tirsdag.