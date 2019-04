Dette fotballaget har ingen motstandere i Norge

Det er blitt helt stille i idrettshallen. To av lagene har gjort seg klare til den offisielle hilserunden før turneringsstart, det siste har samlet seg i en ring foran det ene målet.

Det er Røa fra Oslo. Laget som har kjørt over 500 kilometer i buss, via København til hallen i Slangerup, for å spille kamper.

– Er dere nervøse? spør trener Lars-Erik Samuelsen.

– Ja, svarer barna.

De drar litt på det.

– Hvorfor er dere nervøse?

– Fordi vi er det.

Ingen motstandere

Nervøsitet kan ofte være vanskelig å forklare, men i de fleste tilfeller dukker den opp av en grunn. Og for trenerne til dette unike Røa-laget, var grunnen lett identifiserbar.

For selv om fotballaget har trent sammen i flere år, er kampene i Slangeruphallen de aller første de skal spille.

Som Norges eneste lag bestående av spillere med cerebral parese (CP) eller lignende hjerneskader, har de ingen likestilte motstandere i nærheten.

Så nå har de dratt til Danmark for å møte noen andre seg selv. Da er det naturlig å være litt nervøs.

– Da moren min sa at vi skulle til Danmark, ble jeg veldig giret. Det er skikkelig kult å få spille her. Vanligvis spiller vi bare mot oss selv, sier Paddaishe Etan Chikwati (11).

Ikke klart å bygge miljø

Men i Danmark finnes det flere lag som dem. Over 20 år har de klart å skape et miljø for den paralympiske idretten CP-fotball, og har nå syv forskjellige klubber og flere årlige turneringer tilrettelagt for spillere med motoriske funksjonsforstyrrelser på grunn av hjerneskade.

I 2014 startet Norges Fotballforbund (NFF) et prosjekt for å skape et lignende miljø i Norge, men det har foreløpig ikke resultert i flere lag enn Røa.

– Vi har et konsept som heter «tilrettelagt fotball», som er for spillere med nedsatt funksjonsevne, og der deltar det også spillere med cerebral parese. Utfordringen i Norge er at vi er et lite land med store avstander og få folk, også i denne målgruppen, så det er vanskelig å få flere lag, sier Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF.

– Hva gjør dere for at Røa skal få noen motstandere?

– Vi må vise frem at det finnes et tilbud for spillere med cerebral parese, der spillet blir tilpasset dem - ikke motsatt. Vi har også et samarbeid med CP-foreningen for å synliggjøre dette, sier Lunde.

Sliter med rekrutteringen

Men han vedgår at det likevel er vanskelig. Ifølge CP-foreningen er rundt 9400 av Norges innbyggere rammet av skaden, av disse er rundt halvparten gående.