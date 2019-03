– Det er funnet et skip fra Europa, sa klima- og miljøminister Olav Elvestuen (V) under en pressekonferanse i Vestfold mandag morgen.

Vestfold fylkeskommune hadde på forhånd varslet at de hadde gjort et oppsiktsvekkende viking-funn, men først mandag morgen ble det offentliggjort at det var snakk om et skip.

– Funnet er sensasjonelt, og vil vekke oppsikt i hele verden, sa Elvestuen.

Elvestuen presenterte funnet sammen med sjef for kulturarv Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune.

Fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes var også til stede under presentasjonen.

Videre undersøkelser

Vikingskipet som er funnet ligger fremdeles trygt under bakken, der det ble funnet ved hjelp av georadar.

– Hvor mye som er bevart under torva er foreløpig ikke mulig å svare på. Vi skal nå undersøke funnet med flere inngrepsfrie metoder og gjenta bruk av georadar, sier Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Definisjonen på et vikingskip er at farkosten er femten meter eller lengre. Farkoster under dette blir definert som båt.

– Når det gjelder funnet på Borre, er ikke dataene fra undersøkelsene knivskarpe, så det er vanskelig å bestemme ned på desimeteren hvor lang denne farkosten har vært, opplyser fylkeskommunen.

Bra merkevare

– Vi vestfoldinger vet at vi bor i det ubestridte vikingfylket, og dette funnet befester denne stillingen. Vi har lenge satset på vikingtiden, ikke minst når det gjelder kartlegging og forvalting av vår arv. Vi satser i tillegg betydelige midler på formidling av vikingtiden, sier Hogsnes til NTB.

MINISTER: Klima- og miljøminister Olav Elvestuen (V) presenterte nyheten mandag morgen. Foto: Vestfold fylkeskommune

Han mener det nye vikingfunnet er viktig for Vestfold, hvor en rekke viktige funn er blitt gjort tidligere. Blant annet ble både Osebergskipet og Gokstadskipet gravd fram i Vestfold.

– Dette er med på å styrke vår egen historiske identitet og attraksjonsverdi. Det er få merkevarer som selger bedre enn «Viking», sier fylkesordføreren.

VIKINGKOMMUNE: På kartet er funnplassen markert. Den er like i nærheten av Midgard Vikingsenter. Det er tidligere gjort en rekke funn i området. Foto: Vestfold fylkeskommune

Verdensarvliste

Det er tidligere gjort forsøk på å få Norges vikingarv innlemmet på UNESCOs verdensarvliste, og Gansum mener det nå er på høy tid.

– Dette funnet er viktig og underbygger vikingtidens kulturarv i Vestfold. I Vestfold er det stor politisk utålmodighet knyttet til å få skipshaugene Oseberg, Gokstad og Borre inn på verdensarvlista, sier Gansum til NTB.

I desember ble det kjent at en mann med metalldetektor hadde kommet over en rekke store skipsnagler på et jorde ved Jarlsberg hovedgård, skrev Tønsbergs Blad. Naglene som ble funnet er så kraftige at de kan ha tilhørt en skip på over 15 meters lengde, ifølge Gansum.

