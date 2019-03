Det sier Anders Valland, forskningsleder ved Sintef Ocean, til Nyhetskanalen mandag morgen.

Skipet har fire motorer og er bygget etter en sikkerhetsfilosofi om at en enkelt feil ikke skal kunne slå ut hele fartøyet, forklarer Valland.

– Erfaring viser at når sånne hendelser oppstår, og det gjør de veldig sjelden, så er det ofte en kjede av hendelser som ligger bak, ikke en enkelthendelse. Skipet gikk i dårlig vær, og det kan være problemer knyttet til drivstoffet eller kjølevannssystemet, det kan være knyttet til en operatørfeil. Om det har foregått vedlikehold eller modifikasjoner, kan det oppstå hendelser i etterkant av det. Om dette gjelder for dette fartøyet er umulig å si når man ikke sitter med konkret informasjon, understreker Valland.

Se video fra den dramatiske redningsaksjonen øverst.

Kraftverk

Skipets motorer er ikke koblet til propeller på tradisjonell måte. De produserer strøm, og elektromotorer sørger for fartøyets fremdrift.

Motorene er av ulik størrelse og kan kjøres uavhengig av hverandre. På den måten kan motorene brukes forskjellig avhengig av behovet for kraft om bord, sier Valland.

At det var dårlig vær da hendelsen skjedde skal i utgangspunktet ikke ha noen betydning, mener skipseksperten.

– Det var ikke så ekstremt dårlig vær, tross alt. I utgangspunktet skal det være forhold som skipet skal takle. Motorene er konstruert for å håndteret miljøet de står i og de akselerasjoner og bevegelser som fartøyet utsettes for.

Mister manøvreringsevnen

– Hvor alvorlig er det å få motorstopp på et skip?

– Det verste med motorstopp er at man mister evnen til å styre fartølyet opp mot været, for det er det du ønsker når det er dårlig vær – å sette baugen inn i været. Det som var spesielt i denne saken, er at skipet var nær land. Om du ser på kartplottet, driver skipet direkte mot land når de får motorstopp, og det er en ekstremt kritisk situasjon i det farvannet med mye undervansskjær og grunner, sier Valland.

Havarikommisjonen sender mandag folk til Molde for å granske hendelsen. Avdelingsdirektør Dag S. Liseth sier de nå skal konsentrere seg om å samle faktuell informasjon for å danne seg et bilde av hendelsesforløpet.

– Hvor alvorlig var denne hendelsen?

– Det var høy risiko for passasjerer og fartøy, sier Liseth.

Kritisk skadd

Tilstanden for en av passasjerene fra cruiseskipet er kritisk. Det melder Helse Møre og Romsdal i sin siste statusrapport, ifølge rbnett.

28 personer er blitt behandlet ved sykehusene i Molde og Kristiansund etter hendelsen. Ni er fortsatt innlagt på sykehusene.

Møre og Romsdal politidistrikt oppretter en undersøkelsessak i tilknytning til motorhavariet på cruiseskipet.

– Det foreligger ingen mistanke om straffbare forhold i denne saken. Men straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse, selv om det ikke foreligger slik mistanke, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.