Flest voldtekter skjer på fest – dette skal regjeringen gjøre for å hindre det

– På høy tid

Ved Dixi resurssenter mot voldtekt mener de handlingsplanen er et skritt i riktig retning.

– Vi er glade for at handlingsplanen kommer, og ønsker å være involvert i arbeidet videre. Det er på høy tid vi får en slik handlingsplan, sier daglig leder Rannveig Kvifte Andresen til TV 2.

Hun håper tiltakene som er lansert vil bli fulgt opp med tydelige ansvarsområder i departementene, samt finansiering.

– Voldtekt er et kjempeproblem i samfunnet, og det er fint å se at flere departementer har vært involvert i arbeidet med denne handlingsplanen. Nå blir det viktig at departementene tar et ansvar slik at dette blir fulgt opp, sier hun.