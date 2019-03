Slik knuser du kompisen din i FIFA

Der må man kjøpe spillere for virtuelle penger, og de beste spillerne er sjeldent og vanskelig å få tak i.

eFotballandslaget har noen spillere som de mener kan være gode på laget og som ikke er altfor vanskelig å få tak i.

– Geoffrey Kondogbia liker jeg veldig godt, og han er ikke så dyr, heller, sier Magnus Myhrhaug Kristiansen.

– En av mine favoritter er Wilfried Zaha. Han er rask og du kan gjøre mye finter med han på kanten, sier Anders Rasmussen.

– Jeg synes Paul Pogba er veldig solid å bruke. Han er god defensivt og offensivt og er ikke så veldig dyr heller, sier Georg Sautoglu.

– Jeg vil si Heung-Min Son. Han har femstjerners svak fot og kan gå begge veier for å avslutte. Det er nøkkelen på dette spillet, sier Sondre Pedersen Voktor.

– Det er alltid deilig å slå Sverige

De norske spillerne er selvsikre før møtet med Sverige på den virtuelle gressmatten.

​– Vi vet at vi er mer enn gode nok til å slå Sverige og vi forventer at vi skal gå seirende ut av denne kampen, sier Anders Rasmussen til TV 2.

– Det er alltid deilig å slå Sverige uansett idrett, så det ser vi frem til, sier Magnus Myhrhaug Kristiansen.

Det er første gang Norges eFotballandslag spiller på hjemmebane og det vil være rundt 200 tilskuere til stedet.

– Det blir stort å synge nasjonalsangen sammen med alle der og det vil helt klart gi oss mer motivasjon til å vinne, sier Sondre Pedersen Voktor.

– Jeg gleder meg veldig. Vi har spilt mot Sverige to ganger allerede og slått dem begge gangene. Det lover godt. Svenskene stiller sterkt, men vi har vist i Helsinki at våre to beste menn er bedre enn dem og det blir verre for dem når de skal møte fire av oss, sier landslagssjef Marius Hjerpeseth til TV 2.

Kampen mellom Norge og Sverige i eFotball ser du tirsdag på TV 2 Sumo fra klokken 15.30 og på TV 2 fra klokken 17.30.