Det kan være for lite, for sent, men kreftene som krever en ny folkeavstemning om britenes EU-exit øker i styrke for hver dag som går.

Lørdag tok over én million mennesker til Londons gater for å uttrykke sin misnøye over situasjonen, og krevde at britiske myndigheter skulle gi etter og gi dem en ny mulighet til å bestemme om landet skal forlate EU.

Flere millioner underskrifter

I tillegg har en underskriftskampanje mot brexit på det britiske parlamentets egne nettsider fått flere millioner underskrifter.

Torsdag hadde kampanjen litt over to millioner underskrifter – klokken 06 mandag morgen hadde over 5,3 millioner briter skrevet under.

Parlamentet krever kun 100.000 underskrifter for å vurdere å ta opp en underskriftskampanje i Underhuset.

– Regjeringen hevder stadig vekk at brexit er «folkets vilje». Vi må sette en stopper for dette ved å bevise at det er stor støtte i befolkningen for å bli i EU, står det på kampanjens side.

Underskriftskampanjens side har krasjet flere ganger de siste dagene grunnet den rekordstore pågangen.

– Fornuftig forslag

Nå har finansminister Philip Hammond blitt den første ministeren til å anerkjenne at de som ønsker en ny folkeavstemning.

– Jeg er ikke sikker på om det er flertall i parlamentet for en ny folkeavstemning, men det er et fornuftig forslag, sa Hammond i et intervju med Sky News.

– Mange vil være sterkt i mot det, men det er et fornuftig forslag og det fortjener å bli vurdert på lik linje med andre forslag, fortsatte han.

Hans kommentarer representerer et klart brudd fra linja statsminister Theresa May har lagt seg på. Hun har gjentatte ganger slått fast at det er uaktuelt med en ny folkeavstemning, fordi hun mener det vil være et «forræderi» mot resultatet fra folkeavstemningen sommeren 2016.

Hammond innrømte i tillegg at det er høyst usannsynlig at May klarer å redde brexit-avtalen sin, som allerede har blitt nedstemt to ganger i Underhuset.

Brexit utsatt

Forrige uke gikk EU med på å utsette brexit til tidligst 12. april.

EUs tilbud har to trinn. I første omgang blir det kun snakk om en kort utsettelse til 12. april.

– Inntil denne datoen vil alle alternativer forbli åpne, sa EUs president Donald Tusk etter møtet.

Hvis Underhuset i London stemmer for utmeldingsavtalen neste uke, kan utsettelsen forlenges til 22. mai, som er siste frist for å gå ut av EU før valget til nytt EU-parlament.

Det skal gi britene tilstrekkelig tid til å gjøre ferdig de langdryge ratifikasjonsprosessene i Parlamentet. Hvis ikke, må britene gi EU svar innen 12. april om hva veien videre skal være.