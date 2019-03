Etter et dramatisk døgn er nå alle de 1373 personene som var om bord i cruiseskipet Viking Sky trygt i land i Molde.

Helse Møre og Romsdal opplyser at totalt 25 personer er blitt fraktet til sykehus. Minst tre av dem beskrives som alvorlig skadd.

Men flere av de som kom uskadet fra det hele er allerede på vei hjemover. Sent søndag kveld forlot de første passasjerene fra Viking Sky Molde og Norge med kurs mot Gatwick.

Har bestilt nytt cruise

Gerard og Christine Turley forlater Norge med tungt hjerte til tross for et dramatisk døgn om bord på Viking Sky, og de lar seg ikke skremme av de dramatiske timene så lett.

– Vi har allerede bestilt et nytt cruise med samme selskap, men fra Bergen neste gang, smiler de to i avgangshallen på Molde lufthavn sent søndag kveld.

Et charterfly skal ta med de første passasjerene til Gatwick i England.

Begge to ble de evakuert fra skipet med helikopter.

– Vi var litt bekymret og hadde aldri drømt om at dette skulle skje. Når det først skjedde så gikk det uten dramatikk, sier Gerard Turley.

– Det var veldig skummelt å se folk henge under helikopteret. Når det var min tur så lukket jeg øynene, forteller kona Christine Turley.

Imponert av det norske folk

De er begge fra Wales. I likhet med mange av passasjerene skryter de av det norske folket og alle de som deltok i redningsaksjonen. Det å bli møtt med norske flagg og jubel da skipet ankom Molde gjorde inntrykk.

PÅ VEI HJEM: Her venter cruisepassasjerene på å bli fraktet med fly til Gatwick flyplass i London. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det norske folk har vært fantastiske og har gjort det de kunne for oss, sier de to.

De opplevde også mye av skadene ombord. Blant annet opplevde det at kom de en del vann inn.

– Det var mye knust glass overalt og takplater som ramlet ned. Også mye knust innventar, forteller de to mens de stør i kø for å sjekke inn.

De innrømmer at de til tider var redde.

– Det blir godt å komme hjem igjen etter dette. Dette ble et minne for livet som vi ikke ønsker å oppleve igjen, forteller ekteparet fra Wales.