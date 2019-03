Nederland - Tyskland 2-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Tyskland så ut til å ha rotet bort seieren mot Nederland i EM-kvalifiseringen, men like før slutt satte Nico Schluz inn 3-2-scoringen.

– En usannsynlig helt, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad om Hoffenheim-spilleren.

Den avgjørende scoringen kom mot spillets gang, for Tyskland hadde blitt presset hardt i Nederlands jakt på et seiersmål. Vertene lå under 0-2 til pause i Amsterdam, men hentet opp ledelsen i andreomgang.

– Tyskland har vært helt nede i knestående. Nederland har hentet opp ledelsen, presset Nederland og skapt ting. Og plutselig var det Tyskland som scoret, kommenterte Wikestad.

​Tyskerne tok ledelsen etter et kvarters spill da Nico Schluz slo inn til Leroy Sané, som på halv volley banket ballen i lengste hjørne.

Ryan Babel fikk to enorme muligheter til å utlignet, men begge gangene ble den nederlandske angriperen stoppet av Tyskland-keeper Manuel Neuer.

I stedet var det Tyskland som skulle score kampens andre mål. Et langt oppspill fra Antonio Rüdiger havnet i beina på Serge Gnabry, som dro seg innover fra kanten, forbi en passiv Virgil van Dijk og satte ballen i det lengste hjørnet.

Andreomgang var få minutter gammel da Matthijs de Ligt, som skled før Sanés åpningsmål, tente Nederlands håp med sitt 1-2-mål på heading.

Etter drøyt en times spill var lagene like langt. Georginio Wijnaldum la fint igjen til Memphis Depay, som satte inn 2-2-målet for Nederland.

Nederland presset på for seiersmålet, men like før slutt var det Nico Shulze som avsluttet et strålende tysk angrep og satte inn seiersmålet til 3-2. De nederlandske spillerne sto fortvilte igjen, mens tyskerne jublet vilt.