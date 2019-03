Det opplyser avdelingsdirektør Dag Liseth til TV 2 søndag kveld.

– Bakgrunnen for det er sjøloven, som regulerer virksomheten vår. Vi ser at det var høy riskio for både passasjerer om bord og fartøyet, sier Liseth.

Havarikommisjonen besluttet tidligere på dagen søndag å gå i gang med en undersøkelse av hva som skjedde med cruiseskipet Viking Sky.

– Vi vil samle inn nødvendig informasjon, intervjue vitner, skaffe oss elektronisk informasjon, som kan bidra til å forstå hva som skjedde og hvorfor det skjedde, sil Liseth.

Det er Havarkommisjonen for transport som vil ganske saken.

– Formålet er å kunne bidra til å forebygge at noe lignende kan skje igjen. Undersøkelsen vil avdekke alvorligheten i saken.

Lørdag ettermiddag inntraff ulykken da det 228 meter lange gigantskipet Viking Sky fikk en fullstendig stans i alle sine fire motorer på vei fra Tromsø til Stavanger.

Redningsmannskap jobbet på spreng gjennom hele natten for å evakuere passasjerer til land.

​Helse Møre og Romsdal opplyser at totalt 25 personer er blitt fraktet til sykehus, etter ulykken. Minst tre av dem beskrives som alvorlig skadd.

Ulykken skjedde i Hustadvika utenfor Fræna i Møre og Romsdal.

Etter et dramatisk døgn er nå alle de 1373 personene som var om bord i cruiseskipet Viking Sky trygt i land i Molde.

To slepebåter lå foran og bak cruiseskipet og gikk søndag formiddag i gang med slepearbeidet. I tillegg hadde skipet fått start på tre av fire motorer.