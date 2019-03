Tirsdag fra kl. 20.00: Norge-Sverige på TV 2 og Sumo!

Sent lørdag kveld meldte svenske Aftonbladet at en skuffet og sint Forsberg hadde forlatt den svenske landslagstroppen med umiddelbar virkning.

Janne Andersson, den svenske landslagssjefen, hadde egentlig ikke tenkt til å møte pressen søndag.

Han gjorde imidlertid et unntak for å komme med sin versjon av saken.

– De er feilaktige, for han hadde ikke dratt. Emil kjente litt av den skaden som gjorde at han gjennom en rehabiliteringsperiode på fem måneder, eller noe, sier Andersson til et samlet pressekorps.

Søndag formiddag bekreftet Det svenske fotballforbundet at Forsberg hadde forlatt troppen. Andersson hevder at den avgjørelsen ble tatt etter en undersøkelse gjort i dag.

– Vi kom frem til at han skulle dra hjem til Leipzig, noe vi, Leipzig og han var helt enige om, sier han.

– Når man har vært ute så lenge som han har vært, må man ta det forsiktig. Klubben, som er hans arbeidsgiver, er nøye med hvordan de behandler de greiene, fortsetter landslagssjefen.

Videre hevder han at han har «hatt en bra samtale med Emil i formiddag».

– Jeg må stole på det han sier til meg. Jeg kan overhodet ikke tolke det på noen annen måte, forklarer Andersson, som sier han helst skulle vært foruten alt oppstyret før kampen mot Norge.

Forsberg har bare startet åtte kamper i Bundesliga denne sesongen. Forrige gang han fullførte en ligakamp for klubblaget, var 2. september.

Etter vinterpausen har han 27-åringen bare startet to kamper for den Red Bull-eide klubben. Da Forsberg ble tatt av banen i det 68. minutt mot Romania, skal han ha vært svært skuffet.

– At han skulle spille to kamper på tre dager, var absolutt ikke i planene mine. Men det er kjipt at han fikk vondt. Jeg håper og tror at det ikke er noe alvorlig, sier Andersson.

Tirsdag fra kl. 20.00: Norge-Sverige på TV 2 og Sumo! ​