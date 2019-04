Antallet elbiler vokser fort her i landet, og det ser ikke ut til at økningen avtar med det første. Nå nærmer elbil-andelen seg halvparten av de nyregistrerte personbilene på den månedlige registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Med en så kraftig endring i valg av drivlinje følger det også nye utfordringer i kjølvannet. For å få mest mulig ut av elbilen, kreves det også at man tenker nytt om kjørestil, fart og beregning av rekkevidde.

Hittil har det vært risikoen for å gå tom for strøm som har vært elbileiernes mareritt.

Rekkeviddeangsten er likevel i ferd med å bli tonet ned, i takt med at det kommer stadig flere modeller med lengre rekkevidde.

Men det finnes andre skjær i sjøen, kan driftsdirektør Tommy Uttakleiv i Falck Redning fortelle.

Til slutt får man ikke start

– Vinteren er på tur ut – har dere hatt ekstra mye å gjøre med elbiler de siste månedene?

– Det vi har merket best, er en tendens til at elbiler har litt oftere behov for starthjelp. Dette har i stor grad vært et byfenomen, og har mest å gjøre med folks kjøremønster. Det er mye småkjøring over korte strekninger, og samtidig bruker folk rattvarme, setevarme og kanskje enda flere av alle de små strømforbrukerne som også elbilen har.

– Mange tenker ikke over dette, og resultatet blir at startbatteriet, som leverer strøm til disse brukerne, ikke får lading nok. Da ender det til slutt med at man ikke får start, sier Uttakleiv til Broom.

Han mener mye av årsaken til dette problemet ligger i den menneskelige natur:

Gjorde samme feil som mange andre

– Vi leser jo aldri instruksjonsbøker. For mange kan det virke som om dette er livets største nederlag – da heller ta sjansen!

Instruksjonsboken kan anbefales på det beste, den byr på tallrike gode råd og tips, og massevis av nyttig informasjon om bilen du har kjøpt, sier han videre.

– Vi har selv elbil, en Kia Soul, og kan bare berømme Kia for en flott instruksjonsbok. Så gjorde jeg samme feil som mange andre sikkert har gjort. Det var meg som hentet bilen – og min kone som vanligvis kjører den.

Dette bør man sette seg inn i

– Jeg fikk en grundig gjennomgang av en rekke viktige detaljer i forbindelse med nettopp strøm og lading, men sørget selvsagt ikke for å overføre denne informasjonen godt nok til hun som bruker bilen. Det er mye nytt å sette seg inn i når man begynner å kjøre elbil, som for eksempel timere for lading. Disse kan det være viktig å ha god peiling på.

– Det er lett å tro at det er nok å plugge i kontakten, så er alt under kontroll. Men det finnes en del tekniske innstillinger som kan variere fra bilmerke til bilmerke, og disse bør man ha peiling på for å unngå unødvendige problemer, sier han.

Korte turer og høyt strømforbruk

– Hva er ditt råd i dette tilfellet?

– Ja, det blir rett og slett at man tar seg tid til å lese instruksjonsboken, og at man tar kontakt med bilforhandleren dersom man blir i tvil om noe.

– Det er hevet over tvil at mange kunne ha spart seg for mye bryderi på denne måten. Man kan bare huske på at årsaken til startvansker oftest er den samme i en elbil som i en fossilbil – det kjøres for kort og brukes for mye strøm i forhold til hva som lades inn til startbatteriet.

Stor forskjell på tom og full bil

– Hos Falck ser man typisk at elbiler som går tom for strøm til fremdrift som oftest skjer på lange turer.

– Det er flere årsaker til at man kan få stans på denne måten, men den vanligste ser ut til å være at folk ikke er nok oppmerksomme på den store forskjellen mellom å kjøre alene i elbilen – og å fylle den med familie og bagasje for en lang hyttetur.

– På samme måte som for en fossil bil, betyr dette at forbruket kan øke til dels kraftig, og da kan rekkeviddeberegningen fort bli veldig feil. Det kan også være mange minusgrader, og kanskje blir det kø og litt rykkete kjøring.

– I noen tilfeller tar folk også sjansen på å rekke en ladestasjon enda litt lengre fremme, og hvis den da ikke er i orden – noe som ikke er så sjelden - kan man fort bli stående fast, sier Uttakleiv, som kan fortelle at rundt halvparten av Falcks elbilsaker skjer i Oslo-området:

– Da regner jeg også med kollisjoner, der elbiler tydelig er mer utsatt enn fossile biler. Den viktigste grunnen til dette, er nok at mange blir rett og slett tatt litt på senga av den kraftige effekten. Her er det fullt dreiemoment fra første trykk på pedalen.

– Generelt er det jo slik at vi ikke ser mer til elbiler enn til andre biler, utover noe mer starthjelp. Men i Oslo-området er det jo så mange at dette også fører til flere assistanse-stopp totalt.

– For å vende tilbake til instruksjonsboken, så er jo det morsomme at vi noen ganger kan hjelpe en elbil-kunde ved bare å trykke på en knapp. Som regel kunne bileieren lett ha funnet ut av akkurat dét selv ved å ta seg tid til å gjøre seg kjent med bilen, slutter Tommy Uttakleiv i Falck.

