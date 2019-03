Det opplyser VG en pressemelding søndag ettermiddag.

VG-ledelsen jobber nå med en grundig evaluering av redaksjonens håndtering av Trond Giske-videoen på Bar Vulkan.

I en pressemelding opplyser VGs digitalredaktør Ola Stenberg at de ikke kan gi noe eksakt tidspunkt for når evalueringen er klar for offentliggjøring.

– Vi kan ikke gi et eksakt tidspunkt for når evalueringen er klar for offentliggjøring, men det vil skje i neste uke, så snart som overhodet mulig, står det i pressemeldingen.

Det presiseres at de er klar over at evalueringen allerede har tatt lang tid.

– Det vi kan si er at vi jobber døgnet rundt med å få ferdigstilt rapporten. Dette har høyeste prioritet. Det som tar tid er kvalitetssikring av rapporten, skriver Stenberg i pressemeldingen.

Rapporten vil inneholde en evaluering av hvordan saken rundt videoen av en dansende Trond Giske på Bar Vulcan ble håndtert i VGs redaksjon, før, under og etter publisering, skriver NTB.

Granskingen ledes av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Onsdag kveld fortalte TV 2 historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Ap-politiker Trond Giske.

Hun mener at VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et helt feil bilde av situasjonen.

VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.