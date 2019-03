Det australske ekteparet priser seg lykkelig for å få landejord under føttene, der de står på kaien i Molde og ser på cruiseskipet som nylig har kommet seg til kai etter et usedvanlig skremmende døgn.

– Det var veldig skummelt. Men det mest skremmende var å bli heist opp i helikopteret i stummende mørke. Vi hørte bare helikopteret, men så det ikke, sier Chris til TV 2.

Da cruiseskipet mistet motorkraften ved 14-tiden lørdag, begynte noen nervepirrende timer.

Interiøret seilte frem og tilbake i skipet, gjenstander ble knust og noen av passasjerene ble skadet.

Ut av kontroll

– Da motorene stanset og skipet ikke hadde strøm, var ting ut av kontroll. Vi duvet fra side til side i den frådende sjøen. Det var definitivt skummelt, sier ekteparet.

Under den massive redningsaksjonen følte de seg godt ivaretatt av mannskapet, som informerte dem hvert kvarter om utviklingen.

– Da to av ankrene ble droppet ble skipet stødigere, men da ble skipets side truffet gang på gang av de kraftige og høye bølgene. Da skipet etter hvert fikk i gang en av motorene igjen, skjønte vi at vi kom til å komme oss trygt i land, sier Dune.

Hele natten har det australske ekteparet sittet med redningsvestene på og bedt til Gud om at dette skulle gå bra.

Heist opp sammen

På morgenkvisten, mens det ennå var mørkt ute, var det deres tur å bli evakuert bort fra skipet.

– Vi ønsket å bli heist opp i helikopteret sammen. Men det å bare høre blafringen fra helikopterets rotorblad uten å se det, var en skremmende opplevelse. Men helikoptermannskapet gjorde en glimrende jobb og fik oss til å føle oss trygge, sier ekteparet.

Vel i land ble det australske ekteparet tatt godt i mot i Brynhallen.

– Røde kors-mannskaper tullet oss inn i pledd, ga oss varme klemmer og ønsket oss velkommen. Vi kunne ikke ha fått en bedre velkomst, sier de.

Vil tilbake til Norge

På tross av den skremmende opplevelsen det siste døgnet, er ekteparet enig i at det har hatt en fantastisk tur.

– Vi kommer definitivt tilbake til Norge, sier Dune.

– Men kanskje ikke om bord i et cruiseskip, legger Chris til humrende.

– Jo, kanskje, sier Dune men legger til:

– Men da blir det definitivt i sommerhalvåret.