Han ble jaktet av «hele» Europa. Han valgte en av de aller største klubbene.



​Så uteble spilletiden for stortalentet Alexander Isak (19).

Han endte opp på utlån til nederlandsk fotball. Der blomstret svenskenes store framtidshåp.

Likhetene er langt på vei slående med karrierestigen til Norges Martin Ødegaard (20).

– Sånn som du forklarer det nå, så har vi vel valgt samme vei. Jeg møtte han jo i Nederland for noen uker siden og snakket med han. Han har gjort det ekstremt bra i Nederland og er en utrolig bra spiller. Det er kult at han får det til. Og så virker han som en fin fyr, sier Martin Ødegaard.

Også Isak – av mange svensker framstilt som den nye Zlatan - ser likhetene.

– Vi har vel valgt samme vei, men som spillere er vi vel ikke så like. Men han er en utrolig dyktig fotballspiller som jeg ønsker alt godt, sier Alexander Isak til TV 2.

Også utenfor banen framstår ungguttene like: Begge er forsiktige, framstår jordnære – og virker å ha stor respekt for hverandre.



Tror på nederlandsk suksessoppskrift

Alexander Isak ble tidlig hypet opp i Sverige. 17 år gammel ble han tidenes yngste målscorer på det svenske A-landslaget.

Han var ønsket av hele Europa. Real Madrid skal ha vært blant beilerne. Til slutt endte AIK-unggutten å signere for tyske Borussia Dortmund.

Men i likhet med Ødegaard slet han med å slå gjennom på det øverste nivå i sin nye klubb.



​I år står Isak med fem mål på åtte starter for nederlandske for Willem II. Senest sist serierunde ble han matchvinner borte mot Feyenoord.

– Jeg kjente for meg selv at jeg ville få tilbake spillegleden litt. Jeg kjente det var rett tidspunkt å søke etter spilletid, sier Isak om utlånet til Willem II.

Selv om han mener treningstilbudet var av topp kvalitet i Tyskland, legger han ikke skjul på at det ikke var like «kult» å være en del av et A-lag.

– Framfor alt får jeg spille i Nederland. De spiller bra, offensiv fotball som jeg kan tror jeg kan utvikle meg i. Samtidig får jeg gjøre litt mål – det er viktig for meg, sier Alexander Isak.

Jakter Ødegaard-revansje

Han var tilbake på det svenske landslaget da han kom inn som innbytter like før slutt mot Romania lørdag.

– Alexander Isak er en veldig spennende spiller, som har veldig gode egenskaper. Det er en spiller jeg tror har stor oppside og som jeg tror vi får veldig mye glede av framover, sier svenskenes landslagssjef Janne Andersson til TV 2.

Selv gleder Alexander Isak seg til Norge-kampen og et slags returoppgjør mot Martin Ødegaard. Sist de to møttes, var det Vitesse og Ødegaard som trakk det lengste strået - i en kamp der begge stortalentene scoret.

​– Hvem tar tirsdagens kamp?

– Jeg sier Sverige. Selvsagt. Men vi må være fokusert og komme med vårt A-game. Forhåpentligvis kan det gi oss et godt resultat, sier Alexander Isak.