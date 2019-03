Norge ble like rundspilt som miniputtnasjoner: – Lagerbäck snakker opp prestasjonen til noe den ikke var

– Det er tydelig at en del av den kritikken som har kommet irriterer spillergruppen. Jeg tror ikke han hadde sagt det han sier, hvis han ikke hadde fått signal fra spillerne om at den irriterer de.

Haitam Aleesami ble litt mer høyrøstet da han i pressesonen etter kampen ble konfrontert med svake børskarakterer.

– Jeg driter fullstendig i spillerbørs og personlige meninger til fotballeksperter. Det eneste jeg bryr meg om er å ta steg med laget. Analysere det som ikke var bra, og hvor vi kunne vært råere. For eksempel målet der vi kunne vært råere i markering, eller sett på det som skjer i forkant. Det er det fotball handler om, sa Aleesami.

Han forsvarte imidlertid ikke egen kamp, og forklarte at han til tider var for passiv, samt at han på det første målet så litt for mye på ball da han glapp markeringen på målscorer Rodrigo.

Landslagssjefen mente søndag at Aleesami ikke var verre enn noen andre.

Kritisk Hangeland

​Tidligere landslagskaptein og nå ekspert i TV 2, Brede Hangeland, bekymrer seg over energilekkasjen som kommer når dette er fokuset til landslagssjefen.

– Først og fremst er det uvanlig at en trener som Lars Lagerbäck gjør dette. Han er vanligvis veldig rolig og konsentrerer seg om de riktige tingene nesten alltid. Dette syns jeg er litt feil fokus, sier Brede Hangeland.

– Hvilken rolle spiller det egentlig hva pressen og opinionen mener om dette laget? Kampen er tapt, og nå er det en enormt viktig kamp mot Sverige på tirsdag. Den kampen kan man ikke tape. Jeg syns det er litt feil bruk av energi å rette pekefingeren mot slike som oss. Det viktige er å bygge opp de guttene i garderoben, og sørge for at man er best mulig rustet til å vinne på tirsdag.​

Det er vel den mest plausible forklaringen, at Lagerbäck prøver å snakke opp laget, for å skape selvtillit mot Sverige.

Han sa på pressekonferansen søndag formiddag at han fryktet at spillerne kunne påvirkes, og at det var derfor han ville ta det opp med pressen.

– Bevisst påvirker man ikke så mye, men ubevisst påvirkes man. Det er en viktig del av min jobb at spillerne ikke tar til seg kritikk som jeg mener er uberettiget, sier Lagerbäck.

Bra i angrep

Opta har en statistikk som kan være nyttig i bygging av selvtillit.

Norge hadde nemlig en forventet målscore på 1,34 ifølge xG, hovedsaklig som en følge av straffesparket og Tarik Elyounoussis kjempesjanse etter 30 minutter.

Det er ikke verst borte mot Spania, på en stadion som Mestalla.

– Offensivt er det godkjent å skape såpass store sjanser mot Spania, sier Jesper Mathisen.

– Det som var alarmerende er jo hvordan Norge forsvarer seg som lag. Backer og midtforsvaret blir satt i veldig vanskelig situasjoner. Spanjolene var veldig mye bedre der.

Etter en treningsøkt på Valencias treningsbane for de som ikke spilte lørdag, bærer det lørdag hjemover for det norske landslaget.

Se Norge-Sverige på TV 2 og tv2sumo.no tirsdag fra kl. 20.00.