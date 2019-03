27-åringen spiller til daglig for tyske Leipzig og er blant landslagets aller største stjerner. Forfallet er et hardt slag for et allerede redusert Sverige. Laget er fra før uten blant andre Manchester United-forsvarer Victor Lindelöf og midtbanemann Albin Ekdal.

Også høyreback Mikael Lustig er usikker etter å ha tuslet av Friends Arena i Stockholm med en skade i førsteomgangen mot Romania lørdag.

Både Aftonbladet og Expressen skrev sent lørdag at Sverige må klare seg uten 27-åringen etter at han forlot troppen. Aftonbladet skriver at det er på grunn av misnøye med å ha blitt byttet ut i lørdagens 2-1-seier over Romania. Expressen derimot skriver at en skade er årsaken.

Det svenske fotballforbundet bekrefter søndag at Forsberg forlater troppen. De skriver at en «kjenning med en gammel skade» er årsaken.

– Det er selvsagt veldig kjedelig at Emil må dra. Men dessverre er det ikke helt uventet med tanke på at han nettopp er tilbake fra en langtidsskade. Emil og jeg er helt enige om at dette er den klokeste avgjørelsen, sier landslagstrener Janne Andersson på fotballforbundets hjemmesider.

Norge og Sverige møtes på Ullevaal tirsdag kveld. Det blir en nøkkelkamp for Norge som åpnet med et surt 1-2-tap for Spania i Valencia lørdag.

(©NTB)