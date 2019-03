Allerede lørdag møtte han flere av passasjerene som var fraktet til sykehus, i tillegg til andre som var evakuert.

– De hadde en del spørsmål om hvordan de kunne få passene sine, medisinene sine, hvordan de kommer seg hjem og den slags. I går kunne vi ikke si så mye, men nå har vi informasjon til dem om hvilke fly de kan booke om til og den slags, sier Hagen.

Hagen er grunnlegger og styreleder i cruiseselskapet Viking Cruises. Han er imponert over den redningsinnsatsen han så langt har vært vitne til.

– Når galt skal være, er det jo litt godt å høre at passasjerene føler at de har blitt så forsvarlig tatt hånd om, sier han.

Vil ikke spekulere

Hagen kan ikke svare på spørsmål om detaljer rundt sikringen om bord på skipet som lørdag ettermiddag fikk motorstans i uværet i Hustadvika. Videoer viser møbler som blir kastet rundt:

Han ønsker heller ikke å spekulere i hva som kan ha skjedd.

– Jeg er sikker på at vi får mer enn nok tid til å peke fingre og se på hva som burde vært gjort og alle de tingene der, men nå er ikke tiden for det.

– Er du overrasket over at noe sånt kan skje?

– Jeg har levd et langt liv, og det er nesten ingenting som overrasker meg. Det er klart at det skal jo ikke skje, men det har skjedd.

Tilbyr ny tur

Skipsrederen lover at alle passasjerene vil få pengene tilbake, i tillegg til et brev fra ham der de tilbys en ny tur. Mange av dem har gitt uttrykk for at de vil takke ja til det, ifølge Hagen selv.

Han berømmer passasjerene han har møtt på sykehus, for deres positive innstilling.

– Stort sett er våre kunder litt opp i årene, sånn som jeg er, og tenk å henge oppi den vaieren der. Det må jo være en forferdelig opplevelse, men de ser ut til å ha tatt det veldig bra, må jeg si, sier han.

På NRKs spørsmål om hvor nær Hagen opplever at cruiset var en total katastrofe, svarer han at han ikke har noen formening.

– Men jeg leser jo aviser, og de bildene jeg har sett, er jo ikke vakre, for å si det sånn, sier skipsrederen.

Pause i evakueringen

Søndag er to slepebåter i gang med å slepe «Viking Sky» til Molde. Det er anslått å ta fem timer totalt, og evakueringen er i den forbindelse foreløpig innstilt.

Så langt er 463 personer hentet i land. Totalt 17 personer er fraktet til sykehus.

​​Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans i Hustadvika lørdag ettermiddag. Av dem var drøyt 900 passasjerer – alle utenlandske statsborgere.

De som er igjen om bord på skipet, vil bli tilsett av lege og psykososiale eksperter så raskt de er fremme i Molde.

Det er varslet en ny pressekonferanse om saken klokken 12.30. I forbindelse med bergingen er det innført flyforbud – også for droner – i området.