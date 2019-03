Lagerbäcks oppgjør etter kritikken: – Totalt ubegripelig

– For meg er det viktig at spillerne ser hvordan jeg og Per-Joar Hansen (assistent) vurderer det, kontra hvordan dere vurderer det. Vi ser på forutsetningene og må være realistiske. Min jobb er å vinne fotballkamper. Om vi skulle se på det på den måten, så ville vi ikke vunnet en eneste fotballkamp.

Feil fokus

TV 2s eksperter er bekymret for at landslagssjefen tar tak i feil ting før Sverige-kampen på tirsdag. En kamp som allerede fremstår som en skjebnekamp.

– Først og fremst er det uvanlig at en trener som Lars Lagerbäck gjør dette. Han er vanligvis veldig rolig og konsentrerer seg om de riktige tingene nesten alltid. Dette syns jeg ikke er litt feil fokus, sier Brede Hangeland.

– Hvilken rolle spiller det egentlig hva pressen og opinionen mener om dette laget? Kampen er tapt, og nå er det en enormt viktig kamp mot Sverige på tirsdag. Den kampen kan man ikke tape. Jeg syns det er litt feil bruk av energi å rette pekefingeren mot slike som oss. Det viktige er å bygge opp de guttene i garderoben, og sørge for at man er best mulig rustet til å vinne på tirsdag.

– Det er veldig merkelig at han går inn og leser diverse spillerbørser og artikler som er laget på grunn av kampen. Han så kampen live, og deretter en kamp i opptak, så danner han seg et bilde. Hvis man skal gi en dom rett etter kampen, så kan man godt ha feil i noe av det man mener, men vi begrunner det så godt vi kan. Fotball finnes det ingen fasit, sier Jesper Mathisen.

– Norge tapte fullt fortjent i går. Nå er det nøkkelkampen på tirsdag som gjelder, da bør ikke han bruke tid på spillerbørser, og snakke opp spillere som fikk berettiget kritikk. Håvard Nordtveit gjør en kjempetabbe på Spanias andre mål som gjør at de vinner kampen. I tillegg treffer han på halvparten av pasningene, noen av de er lange pasninger som er vanskelig å treffe på, men ikke fortell meg at alle spillerne spilte til fem på børsen.

– Prøver sikkert å forstå

Haitam Aleesami var en annen av spillerne som fikk kritikk, med blant annet treer på TV 2s børs. I pressesonen etter kampen ble han konfrontert med svake vurderinger av hans innsats.

– Jeg driter fullstendig i spillerbørs og personlige meninger til fotballeksperter. Det eneste jeg bryr meg om er å ta steg med laget. Analysere det som ikke var bra, og hvor vi kunne vært råere. For eksempel målet der vi kunen vært råere i markering, eller sett på det som skjer i forkant. Det er det fotball handler om, sa Aleesami.

– Fotballeksperter skal få lov til på henge spillere ut, det har jeg forståelse for Vi kommer her og gjør et ærlig forsøk. Vi kommer hit for å få med oss et resultat, men blir straffet til slutt.

Lagerbäck fikk også kritikk for byttet av Martin Ødegaard, som var på vei inn i kampen på det tidspunktet, men mener selv at det var et naturlig bytte.

Landslagssjefen sier medietrykket i Norge er omtrent det samme som det var i Sverige.

– Hvis man sammenligner med Island så er det ltit spesielt. I sverige var det slik i alle år, og i Nigeria var det et vodsomt trykk. Det er ingen større forskjell, men på Island jobber de som man gjorde på 60-70-tallet. Man funderer rundt fotball, og forsøker å forstå i alle fall. Det gjør sikkert dere også, men dere har deres oppdragsgivere og skal produsere.

Han er selvsagt ikke uenig i at Spania hadde flest sjanser. Han syns heller ikke at kampbildet var overraskende, men han var skuffet over særlig en del av forsvarsspillet.

– Det jeg ikke trodde vi skulle slippe til så mye på var på dødballsituasjoner. Der har vi vært veldig sterke, men her var vi ikke bra på det i hele tatt.

– Jeg tror han er langt mer skuffet enn han utstråler akkurat nå. Innad må han være mye mer positiv enn det han burde vært, fordi at om et par dager skal man spille en nøkkelkamp mot Sverige. Hadde han sagt at dette var skuffende, så hadde han knust de norske spillerne. Han må være positiv, og tar støyten av en del av de guttene som ikke leverte opp mot det de kan, sier Jesper Mathisen.