– Det er den gløden som fortsatt er der

– Styrkemessig henger jeg vel godt med ennå, tror jeg. Der kan jeg vel matche de fleste og det har jo vært en av mine forskjeller også. For meg har fysikken vært min styrke på en måte, min x-faktor i fotballen. Den kan du ivareta ganske lenge, og klart, er du kun avhengig av fart, så blir det tøffere og tøffere jo eldre du blir. Men for meg som midtstopper, så har jeg muligheten til å holde mine beste sider ved like ganske godt, sier 41-åringen og legger til:

– Selvfølgelig skal du holde andre ting ved like også, men at du er ekstremt god på noen ting, og duellspillet har jo vært og er fortsatt min styrke, og vil nok være det resten av tiden.

– Forventes mer av deg jo eldre du blir

At «alder ikke er noen hindring» kan fort bli en klisjé. Men for Kippe og Karadas er det litt på den måten. Men alderen krever likevel noe mer arbeid enn tidligere. Noe spillerne er mer enn villig til å innrette seg etter.

– Jeg må trene nok, for å holde tritt med disse ungguttene, sier Karadas som ofte bruker ettermiddagene og kveldene på egentrening.

For Kippe blir det også noen timer egentrening i uken. Da TV 2 møter ham i treningsrommet på Åråsen er det litt små-terging fra lagkameratene i det han trår opp på elipsemaskinen.

– Det er gammelmannsmaskinen, men det må til, sier Kippe og ler.

At han konkurrerer mot spillere i 20-årsalderen, har en skjerpende effekt på 41-åringen.

– Du føler det kreves mer av deg og det forventes nesten mer av deg jo eldre du blir. Det gjør at du kanskje legger enda litt mer i fotballen for hvert eneste år, og det gjør at du har den lille ekstra skjerpingsen som gjør at du kan holde deg på et bra nivå over tid, sier Kippe.

For konkurranselysten lever i beste velgående.

– Det å kunne konkurrere og ikke minst prestere, og prøve å matche seg med yngre som kommer opp og få den utfordringen der, det gjør noe med deg som gjør at du motiverer deg det ekstra lille hakket som skal til. Det tror jeg, sier midtstopperen.

«Norges beste joker»

Hos Karadas er heller ikke konkurranseinstinktet minsket med årene.

– Hvis lysten er der, kroppen fungerer og hodet er med, ikke minst, så er det egentlig bare å fortsette. Men det må hver enkelt kjenne på selv. Noen går lei, mens andre har veldig lyst, sier 37-åringen.

Han har blitt omtalt som «Norges beste joker» av fotballkommentatorer landet over de siste sesongene. Men Karadas bytter gjerne rolle om muligheten skulle by seg.

– Jeg har hatt en rolle de siste årene der jeg har kommet mer inn enn jeg har startet. Men så går jeg på trening hver dag for å fighte om en plass på laget, jeg også. Jeg ønsker å være i alle tropper og jeg ønsker også å være i en førsteellever. Så er det opp til treneren å bestemme til slutt, men jeg har samme innstilling som alle dem som starter kampene, at man går på jobb hver dag for å yte best mulig og vise at man er god nok for en plass på laget, sier Karadas.

Ingen sluttdato: – Kroppen fungerer veldig bra

Så, hvor lenge skal de holde på? Foreløpig er det ikke satt noen sluttdato hos verken Kippe eller Karadas.

– Jeg har blitt spurt om det samme de siste ti årene egentlig, sier Kippe og smiler før han legger til:

– Fotballmessig tror jeg at jeg kunne spilt i flere år til, så lenge kroppen holder seg slik som den gjør nå.

Karadas forteller at han har det like kjekt nå som for 20 år siden.

– Kjærligheten til fotballen og det å få lov til å være en del av et kollektiv der vi har et fantastisk godt samhold i gjengen, det er veldig artig. Så er det selvfølgelig det at kroppen fungerer veldig bra også. Når den begynner å kjenne litt på det og det begynner å gjøre vondt litt her, blir tøft å stå opp og de tingene der, da tror jeg man må tenke seg om på nytt.

Klare for sesongen 2019

Nå venter en ny sesong for de to, begge som superveteraner på hvert sitt lag i Eliteserien.

– Har du noe uoppgjort?

– Jeg skulle selvfølgelig hatt et seriegull, det har jeg aldri hatt. Det er ikke umulig, men det er en tøff oppgave de årene jeg har igjen, at vi klarer å få et seriegull på Åråsen, men vi skal gjøre det vi kan. Så hadde det vært gøy å få et cupgull til. Vi får se hva det ender med, sier Kippe.

Karadas på sin side har opplevd å vinne seriegull med Brann. Det begynner riktignok å bli noen sesonger siden, så gull-sulten i 37-åringen gjør at det rumler i magen.

– Jeg er veldig sulten på å få lov til å vinne noe, sier Karadas som gleder seg til sesongen 2019:

– Jeg har alltid vært stolt over å ta på meg Brann-drakten, springe inn på stadion og å representere Brann. Det skal jeg gjøre i 2019 også.