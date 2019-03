Lørdag ettermiddag inntraff marerittet da det 228 meter lange gigantcruiseskipet fikk en fullstendig stans i alle sine fire motorer på vei fra Tromsø til Stavanger.

Søndag ble det kjent at «Viking Sky» skal ha vært omtrent 100 meter fra å grunnstøte i Hustadvika.

Av de totalt 1.373 personene om bord, var 915 av dem passasjerer.

Blant disse var ekteparet Leota og Richard Waterson fra Jackson i den amerikanske delstaten Michigan. De forteller om dramatiske timer om bord i skipet.

– På et tidspunkt blåste nødutgangene opp, og det kom vann inn i skipet. Det var skummelt og nervepirrende, sier Leota Waterson til TV 2.

Ni meter høye bølger

Ifølge det amerikanske ekteparet var bølgene opp til ni meter høye, og båten vinglet kraftig frem og tilbake. Flere ganger fryktet de at båten ville kantre.

– Hver gang skipet vinglet fra side til side, tenkte vi: Kommer det til å gå rundt nå? Og hvis det gjør det, hvordan skal jeg komme meg bort herfra?, forteller Richard Waterson.

Han og kona prøvde så godt de kunne å beholde roen, men sier at etter hvert som timene gikk spredte redselen seg i kroppen.

– Hvordan var det å bli plukket opp av helikopteret?

– Etter at vi ble koblet til en sele, ble vi løftet opp i helikopteret. Det var helt mørkt, så jeg så ikke så mye rundt meg. Plutselig kjente jeg varmen og var om bord i helikopteret, det var en enorm lettelse, sier Richard.

Totalt tre helikoptre var i sving for å evakuere passasjerer bort fra skipet. Én og én ble de heist opp, og hvert helikopter hadde kapasitet til mellom 15-20 personer.

Krevende redningsaksjon

Redningsaksjonen var derfor svært tidkrevende. Søndag formiddag er det fortsatt flere hundre personer om bord som venter på å bli evakuert.

– Var dere redd?

– Jeg var redd, men jeg visste at Gud var med oss. Jeg tenkte at hvis det var min tur til å dra til himmelen, så ville jeg gjøre det. Men hvis ikke, så ville jeg fortsatt være her, og jeg er her fortsatt, sier Leota Waterson, tydelig preget.

Ekteparet skryter av både personalet om bord på cruiseskipet og redningsmannskapet som har bistått i evakueringen.

– Da vi omsider kom på land, ble vi tatt i mot redningsmannskapene. Vi fikk mat, drikke og varme klær, og de spurte stadig om du kunne gjøre noe for oss. De kunne ikke vært mer hjelpfulle, sier ekteparet.

Richard og Leota er nå innlosjert på et hotell i Molde, og har vært i kontakt med familien sin. Nå venter de på å få beskjed om hvordan de skal komme seg tilbake til USA.

Cruiseskipet blir nå slept til Molde, og for de resterende personene om bord er evakueringen foreløpig satt på vent.