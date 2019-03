«Viking Sky» var svært nære å gå på grunn

Det opplyser ordfører Arve Dyrnes i Fræne kommune på en pressekonferanse.

Klokken 10.20 opplyser avdelingsleder Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen Sør-Norge at evakueringen er midlertidig innstilt mens to slepebåter frakter cruiseskipet til Molde.

– Med mindre det oppstår akutte skader, vil ikke flere bli evakuert før skipet er fremme i Molde, sier Jamtli til TV 2..

– Hvor lenge er det til?

– Det vil vel ta omtrent fem timer, sier han.

– Og hva skjer når skipet er fremme i Molde?

– Da er planen at leger og et psykososialt team kommer om bord for å hjelpe dem som trenger det.

19 til sykehus

De to slepebåtene ligger foran og bak cruiseskipet og gikk søndag formiddag i gang med slepearbeidet. I tillegg har skipet fått start på tre av fire motorer.

– Det blir en kritisk fase med mye vær og vind når man nærmer seg land, så blir det naturligvis tryggere igjen når man kommer innenskjærs, sier operativ inspektør Andreas Bull i HRS til TV 2.

Totalt er 19 personer fraktet til sykehus. Minst tre av dem beskrives som alvorlig skadd.

Flere av passasjerene som har kommet til land, er forslått og har kutt eller bruddskader, opplyser aksjonsleder Trond Inge Larsgård i Røde Kors.

– Når de kommer til evakueringssenteret, blir de registrert og får tørre klær og varme pledd. Mange er også traumatisert av det de har opplevd, sier Larsgård.

Mannskaper med erfaring i å gi psykososial støtte er derfor med i bussene og til stede på hotellene hvor de evakuerte fraktes.



30 minutter

Lørdag ettermiddag inntraff marerittet da det 228 meter lange gigantskipet fikk en fullstendig stans i alle sine fire motorer på vei fra Tromsø til Stavanger.

Ulykken skjedde i Hustadvika utenfor Fræna i Møre og Romsdal – og dermed innen området til Emil Heggelund, driftsansvarlig i Møre og Trøndelag losoldermannskap.

Til Bergens Tidende forteller han om dramatiske minutter etter at motorproblemene inntraff.

– Jeg tok kontakt med losene og forsikret meg om at de hadde varslet i henhold til instruksen. Det hadde de gjort, sier Heggelund til avisen.