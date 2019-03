Sergio Ramos holdt løftet han ga til Maars Johnsen etter hodesmellen

Til tider fikk han også virkelig vist frem hva han kan, som etter 51 minutters spill. King fikk ballen et stykke inn på egen banehalvdel, med Ramos tett opp i ryggen. Den norske kraftspissen vendte av den meritterte stopperen lett som ingenting før han satte fart inn på Spanias halvdel.

Bournemouth-spissen kom seg helt inn i motstanderens 16-meter, før en litt for svak avlevering sørget for at det rant ut i sanden.

– Jeg gjør slik hver uke i PL, men å gjøre det mot Ramos... Det er noe folk legger merke til. Jeg har nok en del snapper på telefonen av det, men jeg går ikke rundt og tenker for mye på at jeg løpte fra én person en gang. Det er 90 minutter i en kamp.

– Jeg spilte ikke min beste kamp i dag, jeg gjorde en del ting feil og en del ting rett. Alt i alt er skuffet over at vi drar her fra med null poeng, men jeg syns ikke gutta skal være skuffet over prestasjonen.

Trolig våkenatt

En som likevel kommer til å sove dårlig er spisskollega Tariik Elyounoussi, mannen Bjørn Maars Johnsen ble byttet inn for,

Elyounoussi fikk kampens kanskje aller største sjanse, inkludert de det ble mål på, da han etter halvtimen fikk ballen på blank kasse.

Etter en nydelig norsk kontring spilte han selv Markus Henriksen gjennom. Henriksen slo ballen flatt inn foran mål, rett i løpsbanen til en fremadstormende Elyounoussi. Ballen treffer imidlertid forkjært...

– Den kommer hardt. Jeg prøver å løpe den inn, så treffer ballen meg i hælen, som gjør at den går bakover og ikke forover. Det er veldig bittert. Merkelig.

– Kommer du til å ligge våken og tenke på det?

– Ja, jeg tror det. Man må sette slike sjanser mot Spania, sier en betuttet Tarik Elyounoussi til TV 2 etter kampen.