Tirsdag fra kl. 20.00: Norge-Sverige på TV 2 og Sumo!

Mikael Lustig og Sverige fikk en pangstart på EM-kvalifiseringen med 2-1-seier hjemme mot Romania. Men for Celtic-spilleren kunne oppgjøret ha gått bedre.

24 minutter ut i oppgjøret hinket han av banen med en skade som gjør ham tvilsom til tirsdagens oppgjør mot Norge.

– Jeg fikk en lårhøne slik at jeg hadde problem med å røre på meg. Så jeg får se om jeg rekker Norge-kampen. Det er en type kamp jeg ikke vil miste, sier Lustig.

– Ja, for det banker kanskje litt ekstra foran slike kamper?

– Ja, kanskje for dere, sier Lustig til TV 2s utsendte fra Norge – før han understreker at han har den høyeste respekt for Lars Lägerbacks mannskap.

– Det er en ekstremt stor kamp som venter oss. I lag med Sverige er det kanskje Norge, Romania og framfor alt Spania som kjemper om plassene i et EM-sluttspill, sier Lustig.

– Tror du det er større for nordmenn å møte svenskene enn det er motsatt?

– Nei, jeg tror ikke det. Men for oss gjelder det å vinne så mange kamper som mulig. Alle kampene er ekstremt viktige, svarer Lustig.



Tror det kan smelle litt på Ullevaal

I det hele tatt virker det som om Sverige – i alle fall offentlig – har stor respekt for det som venter dem på Ullevaal søndag.

– Det blir interessant. Norge er et bra lag, som spiller typisk Lagerbäck-fotball. Så blir det gøy med et skikkelig derby, sier Sverige-kaptein Andreas Granqvist.

– Det skal smelle litt da?

– Ja, absolutt. Jeg ser fram mot den matchen. Vi kalles vel litt for storebror, så får vi se hvem som vinner. Vi har hvert fall stor respekt for Norge, sier Granqvist.



Veteranen kjenner godt til Norges landslagssjef etter en rekke år sammen med ham på det svenske landslaget. Det samme gjør svenskenes landslagssjef, Janne Andersson.

– Lars har sikkert bra kontroll på Sverige, men vi har også bra kontroll på Norge, sier Janne Andersson og smiler lurt.

– Har fått inn litt taktikk også nå

I det hele tatt virker det som om svenskene har fått mer og mer respekt for Norge de siste årene.

Trolig har man nærmet seg Sverige litt de siste årene.



​Det får Mikael Lustig til å peke på en viss svenske ...

– Norge har slitt med å komme seg til de store mesterskapene de siste årene, mens vi har gjort det bra. Men jeg kjenner mange i Norge og det er ekstremt dyktige fotballspillere. Og nå har dere jo selv fått en svensk trener, så nå har dere litt taktikk også, sier en lystig Mikael Lustig.