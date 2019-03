Aftonbladet melder lørdag kveld at en skuffet og sint Forsberg har forlatt den svenske landslagstroppen.

Ifølge avisen har Forsberg hatt et dårlig forhold til landslagssjef Janne Andersson i lengre tid. RB Leipzig-stjernen skal ha vært misfornøyd med sin rolle i trenerens system, noe Forsberg selv har nektet for.

Expressen hevder imidlertid at det dreier seg om en lyskeskade og at Sveriges stjerne returnerer til sin tyske klubb for videre behandling.

Da Sverige slo Romania 2-1 på eget gress lørdag kveld, ble han byttet ut til fordel for Gustav Svensson i det 68. minutt – en avgjørelse han angivelig var misfornøyd med.

«Forsberg viste tydelig hva han mente om byttet», skriver Aftonbladet.

Denne sesongen har Forsberg slitt med skader, noe landslagssjefen la til grunn da han forklarte byttet på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg hadde regnet med en time for Emil Forsberg. Han har spilt maks en time de siste seks månedene. Jeg trodde ikke han kom til å orke. Jeg satte inn Gustav for å balansere, sa Andersson, ifølge Aftonbladet.

Tirsdag kveld kommer Sverige på besøk på Ullevaal til andre kamp i EM-kvalifiseringen. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener dette er gode nyheter for det norske landslaget.

– Det ser ut til å være en del uro i den svenske troppen. At Forsberg forlater troppen foran en så viktig kamp, høres veldig spesielt ut, sier Mathisen.

– Han var ikke fantastisk god i dag, men var involvert i spillet foran 1-0. På sitt beste er han en spiller som er fantastisk god, selv om han ikke var på sitt beste i dag. At han forlater troppen, må kunne kalles gode nyheter for Norge. Det er ikke noen tvil om det, fortsetter han.

Med til Oslo er heller ikke Manchester United-profil Victor Lindelöf. Han er ikke med i troppen av personlige årsaker.

– At Sverige er uten flere av sine beste og viktigste spillere på Ullevaal på tirsdag, er bare til å ta imot, konstaterer Mathisen.