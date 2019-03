Se sammendrag i videovinduet øverst!

Norge tapte bare 1-2 for Spania på Mestalla i EM-kvalifiseringen, og spillere og eksperter pekte på at det var et bevis på lagets fremgang siden 0-6-tapet for Tyskland.

Tidligere landslagssjef Egil Olsen i TV 2-studio var imidlertid ikke like imponert, spesielt ikke over hva han så før pause.

– Jeg reagerer litt på at de sier at det spanske laget var fantastisk godt. Jeg synes ikke Spania var så gode. I førsteomgangen synes jeg det var mer at vi var dårlige enn at Spania var så gode. De må passe seg, for Spania er ikke så gode. Det var Norge som var dårlige i en hel omgang, og det bekymrer meg, sier Olsen.

BEKYMRET: Egil Olsen likte ikke hva han fikk se av Norge før pause på Mestalla.

I oktober spilles motsatt oppgjør på Ullevaal. Drillo mener Norge bør ha forhåpninger om å slå spanjolene der.

– Det bør vi ha, men er jeg ganske sikker på at Spania er i en omstilling. De kommer sikkert tilbake, men spørsmålet er hvor lang tid det tar, men akkurat nå er de ikke veldig gode. De siste resultatene er ikke veldig gode. De røk ut tidlig av VM og var middels i Nations League. Det er ikke noe stort lag, sier han.

Drillo trakk paralleller mellom kampene mot Tyskland og Spania i pausen.

– Den gangen var vi livredde for å gå opp i ballfører, og de fikk gjøre omtrent hva de ville. Vi så i perioder litt av det samme i førsteomgang: Frykten for å komme tett oppi ballfører og bli dratt av. Vi var passive og rygget to-tre meter i stedet for å støte oppi for å takle. Det har ikke noe med strukturen å gjøre. Vi må oppi motstanderen. Midt på egen banehalvdel var vi altfor slappe og dårlig oppi ballfører. Det er greit at vi rygger og gir dem all verdens med rom på midtstreken og til og med 10-15 meter inn på egen banehalvdel, men midt på egen banehalvdel var vi altfor slappe og dårlige til å støte oppi, sa Olsen.

76-åringen mener Lars Lagerbäck fikk rettet på noe av det til andreomgang.

– Norge ble mer aggressive og varierte presshøyden litt, særlig da de kom under. Det var ikke så galt i andreomgang. Med litt flaks kunne de fått med seg 1-1 etter utligningen, sier Drillo, som understreker at Spania vant fortjent og at 1-2 er et flatterende resultat for Norge.

Norges landslagssjef var fornøyd med sine spillere etter kampen mot Spania.

– Det er ikke så mye å si om resultatet. De er bedre enn oss. Guttene skal ha skryt for at de kjempet hele tiden, vi gjorde det bedre i andreomgang. I førsteomgang var vi for passive. Vi møtte et utrolig bra lag, så de skal ha heder for at sifrene blir slik når de dominerer kampen, sier Lagerbäck til TV 2.​

Spanias landslagssjef Luis Enrique mener 2-1-resultatet ljuger litt.

– Det var en jevn kamp, for Norge forsvarte seg godt i hele kampen, men vi skapte mange sjanser og fortjente å vinne med større sifre, sier han til TV 2.

Norge møter Sverige hjemme på Ullevaal i andre kvalifiseringskamp tirsdag.