Norge var nære med å oppnå en skikkelig bragd i Valencia da Joshua King utlignet til 1-1 i andre omgang.

Like etter Norges scoring fikk Spania straffespark. Et svakt tilbakespill fra Håvard Nordtveit gjorde at Rune Almenning Jarstein gikk ut og felte Alvaro Morata.

Straffesparket satte Sergio Ramos i mål med en panenka-chip.

Det er åttende gangen Real Madrid-stopperen har scoret på straffespark med en panenka-straffe.

– Jeg hadde egentlig bestemt for å stå tidligere i dag. Så ble litt det litt annerledes i kampens hete. Dessverre så gikk jeg, sier Rune Almenning Jarstein til TV 2.

– Jeg ombestemte meg der og da, jeg trodde han kom til å skyte til høyre for meg. Men hadde jeg stått på instinkt og det hadde jeg tenkt på tidligere i dag. Jeg skrev til og med med en kompis tidligere i dag at jeg burde stå viss det ble straffe. Men det er lett å si nå, sier en skuffet Almenning Jarstein.

TV 2-ekspert og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt mener Jarstein ikke skal være for hard mot seg selv.

– Han har en plan og vet at Ramos kjører sånne panenka-straffer, men kanskje var det et eller annet med tilløpet som gjorde at han fikk en fornemmelse av at det ikke skulle skje. Hadde han blitt stående, hadde han selvfølgelig tatt den, for Ramos ombestemmer seg ikke. Han gjør det uansett. Det er surt å tenke på det også, men Jarstein skal ikke være for hard med seg selv. Som keeper kan du gjøre en kjempematch og gjøre én ting som koster laget ditt et mål, så er det dét som står ut. Du trenger nesten å være misfornøyd med å gjøre en feil om du skal være en god keeper, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Selv gjorde Norges keeper en solid kamp og vartet opp med flere gode redninger som holdt Norge inne i kampen.

– Jeg gjør vel en god kamp til jeg gjør en litt hodeløs utrusning der. Det kommer en kort ball og jeg er vel en tidel for seint ute. Det er bittert. Det er skuffende og jeg føler at jeg skuffet laget litt med den, men sånn er fotball og man må bare å se videre, sier Hertha Berlin-keeperen.

– Du føler deg vel ikke som en synder etter denne kampen her?

– Jo, det gjør jeg. Jeg pleier ikke å gjøre sånne feil. Det er bittert at det kom nå når vi hadde et poeng der, sier han.

– Så du stod igjen og ventet på De Gea og fikk drakten hans. Er det en trøstepremie?

– Nei, det er ikke noe trøstepremie. Jeg hadde lyst på den drakten og jeg er United-fan. De Gea er en stor keeper. Det er artig å få den, men det gjør meg ikke noe mer glad når vi tapte. Det er utrolig surt., sier Rune Almenning Jarstein.

Håvard Nordtveit, som slo pasningen som førte til straffesparket, var også skuffet etter kampen.

– Hadde den vært litt sterkere, hadde det vært ingen situasjon. Det er kjedelig. Det er jo kjipt, i hvert fall fall når vi har kjempet oss tilbake til 1-1 her i Valencia mot et sånt lag. Det er litt trist, men vi må bare glemme denne kampen og se fremover, sier Nordtveit til TV 2.