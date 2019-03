Spania-Norge 2-1

Lars Lagerbäck valgte å ta Martin Ødegaard av til fordel for Mohamed Elyounoussi.

Da hadde Real Madrid-eiendommen begynt å spille seg opp etter en noe treg start. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen skjønner lite av Lagerbäcks avgjørelse.

«Blir byttet ut tidlig i 2.omgang, men hva i alle dager var det for et bytte? Den eneste forklaringen må være at Lagerbäck ville spare han til kampen mot Sverige på tirsdag, og om ikke det var grunnen var det et totalt uforståelig bytte», skriver Mathisen i spillerbørsen etter kampen, der han for øvrig ga 20-åringen karakteren seks av ti.

Slik forklarer han byttet

Landslagssjefen forsvarer avgjørelsen om å ta Ødegaard av banen. Like før hadde han byttet Tarik Elyounoussi ut for Bjørn Maars Johnsen.

– Vi ville ha inn litt friskt blod og fysikk i laget. Vi mistet mye av det i spillet. Moi kommer inn og er løpesterk, og med Bjørn (Maars Johnsen, journ. anm) synes jeg vi gjorde gode bytter i dag, sier Lagerbäck til TV 2.

– Det var at vi trodde det skulle bli bedre som var grunnen til byttene, ikke for å hvile noen spillere. Vi forsøker alltid for å gjøre det vi kan for å vinne kamper, utdyper svensken.

– Hva synes du om Ødegaards prestasjoner?

– Jeg ville ikke kommentere noen individuelle prestasjoner. Det jeg har en klar oppfatning av nå er at Rune Almenning Jarstein gjør en veldig god kamp for oss i dag.​

Ødegaard: – Jeg satte opp et par fine situasjoner

Selv sier Ødegaard at han følte at han «kom mer og mer inn i kampen» – noe han mener gjaldt laget også.

– Vi startet kanskje litt «shaky», men kom inn i rytmen og gjorde det okay selv om de skaper en del, oppsummerer Martin Ødegaard overfor TV 2.

– Jeg følte at jeg spilte meg opp. Særlig i andre omgang følte jeg meg veldig pigg, og fikk satt og et par fine situasjoner der uten at det førte til så mye. Jeg følte meg okay og at det ble bedre utover, fortsetter stortalentet.

– Hvordan reagerer du på å bli byttet ut?

Det er sånn det er. Moi fortjente å komme inn, og var pigg da han kom inn, også følte jeg også at jeg var pigg. Sånn er det noen ganger, selvfølgelig skal andre kunne komme inn og bidra òg, svarer han diplomatisk.

Svakhet på scoringen

Spania tok ledelsen allerede etter kvarteret spilt. Jordi Alba la inn, fra Ødegaards side, til Rodrigo.

– Ødegaard viste svakhet på scoringen. Han fulgte ikke godt nok, og flere ganger hadde han farlige balltap som spanjolene ikke klarte å utnytte, men offensivt ser vi hva det betyr å ha ham på banen. Han kan dra av en spiller og få ro i spillet. Hvis vi bare skal spille ballen bort, som Johansen gjorde gang på gang, blir det ekstremt tungt å forsvare seg. Etter en litt falmende start, har han faktisk spilt seg stort opp og stått bak det Norge har skapt offensivt, sa Mathisen i pausen av kampen.