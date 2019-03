Spania ble et hakk for store for Norge og Lars Lagerbäck.

En scoring av Rodrigo etter et kvarter på Mestalla gjorde det vanskelig for Norge i første omgang.

Men så fikk Tarik Elyounoussi tidenes mulighet til å utligne mot Spania, men spissen bommet på åpent mål.

Men i andre omgang slo Norge tilbake. Bjørn Maars Johnsen ble revet ned i feltet på et hjørnespark og Norge fikk straffespark.

Den satte Joshua King til 1-1.

Så svarte Spania. Et dårlig tilbakespill fra Nordtveit og Jarstein gikk ut i en duell med Alvaro Morata og felte spanjolen. Sergio Ramos sendte Spania i ledelsen igjen med en panenka-straffe.

Spania holdt det inn til 2-1-seier på hjemmebane.

