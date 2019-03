Kjempebrøler ødela for Norge

Spania - Norge 2-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Da Joshua King utlignet til 1-1 midtveis i andreomgang, øynet Norge et sensasjonelt poeng med hjem fra Spania i den første EM-kvalifiseringskampen på Mestalla lørdag.

Men få minutter senere spilte Håvard Nordtveit et fryktelig tilbakespill mot Rune Almenning Jarstein, som ble snappet opp av Álvaro Morata. Jarstein felte Morata og laget straffespark, som ble satt i mål av Sergio Ramos. Kapteinen fikset spansk 2-1-seier.

– Vi har vist at vi har tatt steg siden 0-6-tapet for Tyskland. Lars Lagerbäck har fått opp bunnivået og vi kan spille jevnt mot de beste, men det er fortjent at Spania vinner, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Nordtveit tok selvkritikk etter den svake støttepasningen.

– Hadde den vært litt sterkere, hadde det vært ingen situasjon. Det er kjedelig. Det er jo kjipt, i hvert fall fall når vi har kjempet oss tilbake til 1-1 her i Valencia mot et sånt lag. Det er litt trist, men vi må bare glemme denne kampen og se fremover, sier Nordtveit til TV 2.

Norske steg i riktig retning

Norges målscorer forteller at Norge fikk troen på poeng før andreomgang.

– Spania hadde det meste av ballen, og vi visste det skulle bli sånn. Da de kommet på så mange sjanser i førsteomgang, fikk vi følelsen av at vi skulle komme tilbake. Og det gjorde vi. Så gjorde vi dumme, enkle feil som vi ikke skal gjøre. Det var ikke godt nok, sier Joshua King til TV 2, og fortsetter:

– Jeg er ikke skuffet over prestasjonen til laget. Det var ikke vår beste kamp, men vi møtte et veldig bra spansk lag. Dette viser hvor langt vi har kommet, for sist vi møtte et topplag tapte vi 0-6 for Tyskland. Vi kjempet til siste slutt.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener Norge har tatt steg.

– Det er ikke så mye å si om resultatet. De er bedre enn oss. Guttene skal ha skryt for at de kjempet hele tiden, vi gjorde det bedre i andre omgang. I første omgang var vi for passive. Vi møter et utrolig bra lag, så de skal ha heder for at sifrene blir slik når de dominerer kampen, sier Lagerbäck til TV 2.

Norge slo sprekker

Spania var det førende laget fra start, og fem minutter inn i kampen fikk Álvaro Morata den første sjansen da han satte en heading rett på Rune Almenning Jarstein.