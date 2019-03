Det bekrefter klubbens sportssjef Aasmund Bjørkan til Eurosport.

– Det er utrolig leit for Victor, som er en ung gutt som nettopp har flyttet til et nytt kontinent, og nå får han en slik skade. Nå skal vi som klubb ta godt vare på ham og gjøre alt vi kan for å hjelpe og støtte. Det er rett og slett brutalt, sier han.

Boniface landet forkjært under en treningskamp mot Brann forrige fredag. Han tok beskjeden om langtidsskaden tungt.

– Selvsagt ble han fortvilet. Han har nylig flyttet hit for å spille fotball og kjenner ikke så mange her i Bodø ennå. Det er en knalltøff beskjed å få for hvem som helst, men litt spesielt i dette tilfellet, sier Bjørkan.

Bodø/Glimt serieåpner hjemme mot Rosenborg neste søndag.

