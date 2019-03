Ifølge politiet har en fraktebåt også fått motorstopp og driver i sjøen ved Hustadvika i Fræna.

Et mannskap på ni personer om bord blir evakuert fra båten, med et helikopter som allerede er på stedet i forbindelse med evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky».

#Hustadvika: Lasteskipet «Hagland Captain» mistet rett

før kl 19 motorkraft og fikk slagside ni området cruiseskipet er i. To redningshelikoptre

er omdirigert for å bistå denne havaristen. Evakuering fra cruiseskip blir

noe forsinket, men alle om bord der anses som trygge. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) March 23, 2019 #Fræna #Hustadvika En fraktebåt har fått motorstans og driver i sjøen. Mannskap på ni personer ombord, de vil bli evakuert fra båten med helikopter som allerede er på stedet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 23, 2019

Det var like over klokken 14 lørdag politiet fikk melding om at Viking Sky, med sine 1300 passasjerer, hadde store motorproblemer på Hustadvika i Møre og Romsdal.

Klokken 19.35 opplyser politiet at fraktebåten nå ligger på anker.

Ifølge Hovedredningssentralen er det snakk om lasteskipet «Hageland Captain» som har mistet motorkraft. To redningshelikopter er omdirigert for å bistå havaristen, skriver HRS på Twitter.



Saken oppdateres.