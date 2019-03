Se Norge-Sverige på TV 2 og tv2sumo.no tirsdag fra kl. 20.00.

Robin Quaison var overraskelsen i den svenske startoppstillingen da de startet EM-kvalifiseringen mot Romania.

Quaison takket for tilliten med å score 1-0, og det var han som gjorde forarbeidet til Victor Claessons 2-0-mål.

Quaison ble foretrukket i den svenske startoppstillingen foran stortalentet Alexander Isak, og takket for tilliten med å score sitt tredje landslagsmål.

Det første i en tellende kamp.

– Jeg ble både stolt og lettet da den gikk inn, sier Quaison ifølge Aftonbladet.

25-åringen var instrumental i et svensk angrepsspill som til tider var strålende mot Romania.

– Det svenske angrepsspillet må vi hylle. Det er bedre enn det vi har sett tidligere. Offensivt har det vært briljant, sa Hans Backe, ekspert i svenske TV 4 i pausen av kampen.

Sverige vant til slutt 2-1. Se målene øverst.

Kompis med norsk landslagsback

Haitam Aleesami spilte sammen med Robin Quaison i et halvt år i Palermo, før svensken dro videre til Mainz der han spiller den dag i dag.

– Robin er en fantastisk bra fotballspiller, sier Aleesami til TV 2 i pressesonen på Mestalla etter Spania-kampen.

– Han er teknisk og rask. Han kan møte i mellomrom, men stikker også mye i bakrom. Han er en god fotballspiller, som er i form også.

Aleesami forteller at han var tett på Quaison i det halve året de fikk sammen i Palermo, før Mainz hentet AIK-produktet til Tyskland.

– Jeg kjenner ham veldig godt, bekrefter han.

– Er du overrasket over at han ikke har slått gjennom for landslaget før?

– Fotball er konkurranse. Det handler om å være i best mulig form til enhver tid. Jeg er ikke overrasket over at han leverer bra om dagen. Jeg har sett ham spille en del, og han har sett bra ut.

Naboduell

På tirsdag møtes de to kanskje til duell, med Quaison som spiss for Sverige, og Aleesami som venstreback for Norge

– Jeg blir alltid skuffet om jeg ikke får spille, uansett om jeg har vært best eller verst, sier Quaison.

Uansett hvem som får tillit for svenskene, gleder de norske gutta seg til lokaloppgjøret.

– Jeg tror det kommer til å bli en veldig jevn match. De er et veldig godt landslag, som har litt samme kjennetegn som oss sier Aleesami.

– Jeg tenker at vi bør vinne den kampen. Det er hjemme. Vi har ikke tapt på hjemmebane siden Lars Lagerbäck tok over, det må vi fortsette med, sier Joshua King.

At de norske gutta ble rundspilt mot Spania, tror Stefan Johansen har mindre å bety.

–Det blir en helt annen kamp mot Sverige. Vi vet vi har gode muligheter til å slå dem, sier Johansen til TV 2.

