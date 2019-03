Drømmestart for Sverige

Det var likevel bare et varsel om hva som var i vente. Tre minutter senere vartet samme Marin opp med en målgivende pasning til Claudiu Keseru som fra kort hold styrte inn reduseringen for Romania.



Romania yppet seg en liten periode etter scoringen, men klarte egentlig aldri å sette inn et voldsomt trykk på Sverige.



I stedet var det svenskene som var nærmere 3-1 enn Romania var utligning.



Til slutt endte det altså med svensk seier - trolig til stor lettelse for den svenske landslagsleiren.​

Trøblete oppkjøring

For selv om Sverige leverte et strålende VM sist sommer, og stemningen foran EM-kvalifiseringen sånn sett burde være på topp, har det ikke helt vært slik i vårt naboland.

Blant annet har Manchester United-profil Victor Lindelöf meldt forfall, ifølge flere svenske medier er det blant annet på grunn av at kompisen John Guidetti ble vraket fra landslagstroppen. Stopperalternativene Andreas Granqvist og Filip Helander slet dessuten med småskader før Romania-kampen, men stilte til start.



Dagen før Romania-kampen ble det dessuten klart at profilen Albin Ekdal måtte stå over oppgjøret.

- Vi håper at han skal være tilbake til Norge-kampen, meldte landslagssjef Janne Andersson på fredagens pressekonferanse.

Lørdagens resultat i Friends Arena betyr uansett at Sverige har fått en drømmestart på EM-kvalifiseringen. Det betyr at tirsdagens oppgjør på Ullevaal kan bli av det svært spennende slaget.