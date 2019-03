– Hvis de er verdens beste lag, så er ikke vi så langt unna

– Han er en god fotballspiller. Det ser du på kvalitetene hans, og nå har vi sett på analyse av Sverige og det han gjør i den bakre fireren. Han er en tøff nøtt å knekke. Det må vi prøve å gjøre i morgen kveld, sier Fulham-stopperen til TV 2.

King: – Jeg bryr meg ikke hvem jeg spiller mot

Joshua King er også sterk i troen på at svenskene kan slås på eget gress, og tydeliggjør hjemmebanefordelen det norske laget har tirsdag.

– Jeg tenker at vi bør vinne. Det er hjemme. Vi har ikke tapt på hjemmebane siden Lars tok over, det må vi fortsette med.

– Gleder du deg ekstra til å spille mot et skadeskutt svensk forsvar?

– Jeg bryr meg ikke hvem jeg spiller mot. Jeg synes det er gøy å spille mot de beste. Men det blir lettere å møte Sverige enn det var å møte Spania. Det sier seg selv. Vi kommer til å ha mer ball, men det blir ikke noe walkover, svarer Premier League-profilen på TV 2s spørsmål.

Landslagskaptein Johansen er også offensiv etter 1-2-tapet i første kamp, og erkjenner at svensk motstand blir noe helt annet enn det som var tilfellet på Mestalla.

– Vi har ikke hatt så mye fokus på dem, men jeg så Lindelöf var ute. Det er en klassespiller, og helt klart en som ville styrket laget. Det blir en helt annen kamp, og vi vet vi har gode muligheter til å slå dem. Vi kommer til å få mer ballbesittelse mot dem enn det vi hadde mot Spania, sier den WBA-utlånte Fulham-spilleren.

Aleesami roser skandinavisk mentalitet: – Veldig lite egoisme

Haitam Aleesami trekker også frem de gode relasjonene og lagfølelsen i begge leirer foran «kampen om Skandinavia». Venstrebacken ser flere av de samme kjennetegnene i det svenske laget som i det norske.

– De løper for hverandre, er godt strukturerte og skaper sjanser med sidebacker. Samhold slår mange andre kvaliteter, og det skal man ikke undervurdere. Der er vi også veldig dyktige. Vi har en veldig fin gruppe, og der er vi nok like med Sverige. Det er veldig skandinavisk. Veldig lite egoisme, og «en for alle, alle for en», sier Palermo-profilen, som spår en jevn dyst på Ullevaal tirsdag.

– Vi får bygge på det vi har gjort bra i 2018, mot mindre nasjoner enn Spania, der vi vet at vi kan dominere matcher. Det skal vi forsøke mot Sverige. Kampen mot Spania var en helt annen match enn det vi hadde i 2018, og vi får ta med oss det positive fra den kampen, og det positive fra 2018, sier Aleesami.

