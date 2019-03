– Steiro må ta ansvar selv

Presseveteran: – Tillitskrise

Tidligere redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, mener saken har ført til en tillitskrise.

– Det er ingen tvil om at dette er dette er en tillitskrise. Først og fremst for VG, men det smitter over på norsk journalistikk generelt. Og så er jeg i overbevist om at folk flest også ser all den hederlige journalistikken, sier Stanghelle til TV 2.

– Hvor alvorlig er det at en redaktør har hatt så mye kontakt med kilden mens saken har vært pågående?

KRITISK: Tidligere redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle. Foto: Ruud, Vidar

– Det er en god egenskap for en redaktør å tro på sine egne journalister. Men det er en like god egenskap å spille djevelens advokat i forhold til den virkeligheten som en sjefsredaktør får presentert fra journalistenes side, sier Stanghelle.

– Hva mener du Steiro burde gjort i denne situasjonen?

– Det er vanskelig å si hva man burde og ikke burde gjort. Det som er underlig er at det har tatt så lang tid før de først beklaget, og at det har tatt så lang tid før de har tatt et oppgjør med dette. I tillegg til at krisehåndteringen til VG så famlende som den har vært.

«Svik»

Bergensavisen skriver i sin leder lørdag at «VG sitt svik må få konsekvenser»:

«Selvsagt må alle sakene granskes av Pressens Faglige Utvalg, uten omsvøp for VGs redaktørers eller avisens interesser. Det er åpenbart at VG-skandalen bør få konsekvenser for flere enn journalisten.»

Har beklaget

VG-redaktør Gard Steiro har beklaget til leserne, Sofie og Trond Giske.

– Dette gjør inntrykk. Jeg er oppriktig lei meg for opplevelsen hun har hatt med VG. Vi har beklaget overfor henne, sa VG-redaktør Gard Steiro til TV 2 onsdag.

​– Hvordan vil du karakterisere jobben VG har gjort?

– Det har skjedd alvorlige feil, og det har vi brukt tid på å forstå. Det gikk gradvis opp for oss hvor dårlig saken hadde vært håndtert. Da vi forstod alvoret, beklaget vi. Men fortsatt så undersøker vi hva som har skjedd, sa Steiro, som i mars ble kåret til årets redaktør av Oslo redaktørforening.

​– Hva mener du med at det har skjedd en alvorlig feil?

– Jeg mener at vi ga et feil bilde av det som skjedde den kvelden, og det er alvorlig. Det etterlatte inntrykket var galt, og Sofies opplevelse av det som skjedde kom ikke til uttrykk i VG sin sak. Det burde den ha gjort.

VG har avslått å stille til intervju om saken fredag og lørdag.

– Vi har dessverre ikke anledning til å svare på noen flere spørsmål før vi er ferdige med vår interne gjennomgang. Vi ønsker å legge frem alt. Når den er klar vil vi besvare spørsmål, skriver Ola Stenberg, digitalredaktør i VG.

Han skriver videre av de «jobber så hurtig vi kan med den gjennomgangen».