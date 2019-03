Brannvesenet i Salangen fikk melding rundt klokken 11.56 om tre elger som hadde gått igjennom isen på Sagafjorden i Troms.

Det viste seg å være en en elgku på tur med sine to kalver.

– Vi kjørte ned til stasjonen, fordi der har vi et ganske oversiktlig syn utover denne elvemunningen ut mot Sagafjorden i Salangen, sier utrykningsleder Svein Åge Hegge til TV 2.

Han forteller at de først valgte å avvente med å rykke ut til elg-familien, da de så at de to kavlene klarte å komme seg opp av vannet på egenhånd.

– De to kavlene klarte å komme seg opp på trygg is og trekke innover mot land. Men elgkua ble liggende i vannet, mens kalvene stod å ventet på moren, sier Hegge.

Ifølge Hegge strevde elgkua med å komme seg opp fra vannet da isen rundt den bare fortsatte å knekke. Da valgte de å sende ut tre mann med flåte og redningsutstyr.

– Elgen svømte rundt og rundt, men etter hvert klarte redningsmannskapet å få festet et tau rundt den ene foten. Da var det lettere å få dratt den opp.

– Utmattet og nedkjølt

Etter rundt to timer hadde redningsmannskapet klart å dra den over 100 kilos tunge elgkua opp på land.

KALVER: De to kalvene klarte å komme opp fra vannet på egenhånd. Jon Henrik Larsen / Salangen-Nyheter

– Da de fikk den opp på isen var den helt utmattet og nedkjølt, så de la et ullteppe over den og masserte den for å få opp varmen. Det ble en ordentlig kosestund på isen, ler Hegge.

NEDKJØLT: Redningsmannskapet fikk elgen på land etter to timer. Foto: Jon Henrik Larsen / Salangen-Nyheter

Brannvesenet tilkalte viltnemnda som tok over ansvaret for å få elgen opp i skogen igjen.

– Nå har elgen kommet seg opp på alle fire og det kan se ut som hun klarer seg fint og er tilsynelatende uskadd, sier Hegge.

Han opplyser om at det var brannkonstablene Ronny Dørum, Kjell Vidar Fløtten og Snorre Ratkje som var dagens helter.

– Dette er også en veldig god erfaring å ta med seg. I dag var det skogens konge, men man vet aldri når det kan være behov for å rykke ut på en slikt oppdrag, sier Kjell Vidar Fløtten til Slangen-Nyheter.

Gjenforent

Christian Møller i Salangen brann og redning var sikringsmann på land da redningen foregikk, men ble kalt ut på isen for å bistå viltnemnda.

– Elgen lå på iskanten i halvannen time før den reiste seg. Heldigvis gikk det bra, så dette ble en ordentlig solskinnshistorie.

– Vi har nå fått elg-mora opp i skogen igjen, og mest sannsynlig er den gjenforent med sine to kalver, sier Møller.