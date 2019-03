Senterpartiet kan slå Ap i ordførerkampen

Senterpartiet sikter mot tidenes beste kommunevalg. TV 2s beregninger viser at partiet for første gang i historien kan få flere ordførere enn Arbeiderpartiet.

– Vi ligger godt an. Tallene viser at vi kan få flest ordførere, men vi tar ingen ting for gitt, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

I dag har Arbeiderpartiet med sine 201, mer enn dobbelt så mange ordførere som Senterpartiet, som har 98.

Trygve Slagsvold Vedums drøm om å slå Arbeiderpartiet er altså ganske hårete.

Kan få makt i flere byer

Med mindre enn et halvt år igjen til kommunevalget viser TV 2s beregninger at Senterpartiet ligger an til å bli største parti i hele 134 av de 356 kommunene etter valget. I flere av dem ligger partiet an til å bli det klart største partiet.

– For første gang på en generasjon er Senterpartiet et av de store partiene i Norge, sier nestleder Ola Borten Moe.

I tillegg ligger partiet an til å havne på vippen mellom blokkene i en rekke kommuner, blant dem byer som Gjøvik, Tønsberg, Notodden, Tvedestrand, Ålesund og Verdal. Dermed kan de avgjøre ordførerkampen også i en rekke folkerike kommuner etter valget.

– Det må jobbes hardt, men vi har fått mange nye, unge, dyktige ordførerkandidater. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å få dem valgt til ordførere, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

TV 2s beregninger er utført på grunnlag av en nasjonal oppslutning for partiene hvor Senterpartiet får 14 prosent, Arbeiderpartiet 26 og Høyre 25 prosent.

Ordførerpartiet

Basert på dette viser TV 2s ordfører-estimat i mars at Senterpartiet ligger an til å kunne få flere ordførere enn Arbeiderpartiet og dermed for første gang innta tronen som det største ordførerpartiet.

– Det er politikken som er viktig, og da er ordføreren et middel, sier Slagsvold Vedum.

Etter kommunevalget for fire år siden fikk Arbeiderpartiet 201 ordførere. Senterpartiet fikk 98 og Høyre 74 ordførere.

Foran årets kommunevalg har Senterpartiet laget en egen bruksanvisning for sine lokale toppkandidater om hvordan man kaprer ordførervervet.



Her kan Sp bli størst Aremark, Marker, Skiptvedt, Rakkestad, Råde, Våler, Ås, Enebakk, Nes i Akershus, Nes i Buskerud, Hemsedal, Ål, Sigdal, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Løten, Eidskog, Grue, Åsnes, Trysil, Åmot, Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os i Hedmark, Dovre, Lesja, Lom, Nord Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Vang, Nome, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Gjerstad, Vegårdshei, Froland, Åmli, Iveland, Bygland, Valle, Åseral, Bjerkreim, Suldal, Hjelmeland, Bokn, Vindafjord, Etne, Kvam, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Alver, Gulen, Solund, Hyllestad, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Luster, Askvoll, Sunnfjord, Fjaler, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, Vanylven, Ørsta, Stranda, Rauma, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Aure, Volda, Hustadvika, Steinkjer, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Stjørdal, Frosta, -Snåsa, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Bindal, Heim, Ørland, Åfjord, Orkland, Nærøysund, Sømna, Brønnøy, Vega, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Rødøy, Beiarn, Andøy, Gratangen, Salangen, Storfjord-, Ibestad, Flakstad, Karasjok, Sør-Varanger, Tana og Hasvik. Kilde : TV 2s beregninger basert på nasjonal oppslutning hvor Senterpartiet får 14 prosent, Arbeiderpartiet 26 og Høyre 25 prosent.

Kongsberg er den største kommunen med senterpartiordfører i dag.

– Jeg er veldig stolt av det. Kongsberg er en fin by å være ordfører i, sier Kari Anne Sand som er ordfører i Kongsberg.

Den ordføreren med flest senterparti-velgere bak seg er Bjørn Arild Gram i Steinkjer.

– Vi prøver jo å levere på det vi har sagt vi skal gjøre og så har vi nye ting vi ønsker å gjennomføre så det er en blanding av det du har gjort og det du skal gjøre, sier Gramm.